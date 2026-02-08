泰國國會大選今舉行　改革派納塔蓬民調領先　惟要執政之路艱難

泰國國會2月8日舉行大選。泰國政局近年持續動盪，在前總理巴育（Prayut Chan-o-cha）2023年卸任後，該國在短短三年內更換了多位總理。



這次提前大選將在看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）與代表改革派，由年輕領袖納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）率領的人民黨（People's Party，前身為前進黨）之間展開角逐。本文將梳理泰國國會大選的重點資訊與背景。



泰國國會大選何時舉行？

投票將於2月8日星期日舉行。

在泰國7,100萬人口中，約有5,300萬合資格選民。

500個眾議院議席將採用混合選舉制度產生。其中約400個議席將透過簡單多數制（First Past the Post）選舉產生，其餘100個議席將透過比例代表制或政黨名單制分配。

2026年2月7日，泰國曼谷，工作人員在2月8日大選前布置投票站時，懸掛一條橫幅，上面寫有票站的名稱和位置。（Reuters）

新當選的下議院將選出下一任首相。候選人需要獲得251票才能就任首相。

與2019年和2023年不同，由保守派議員主導的委任制參議院將不會參與投票選出新總理的選舉。

選民將收到三張選票：兩張用於國會選舉，一張用於就是否修改憲法進行全民公投。

何時才能得知選舉結果？

投票站將於當地時間8日上午8時（本港時間9時）開放，下午5時關閉（本港時間6時）。預計9日（周一）凌晨將會得知的票領先政黨。

主要競爭政黨有哪些？

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）

在現任總理阿努廷的領導下，泰自豪黨於2019年憑藉對醫用大麻的支持而聲名鵲起。該黨已從一個中等規模的「造王者」政黨（2019年贏得51個席位，2023年贏得71個席位）轉型為一股保守力量，如今正力爭成為議會中的最大黨之一。

2026年2月6日，泰國曼谷，在大選競選集會上，泰國看守總理、泰自豪黨黨魁兼總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）在發表講話時做出手勢。（Reuters）

2025年8月，在泰國最高法院因佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）處理泰柬邊境危機不當而罷免其總理職務後，泰自豪黨在人民黨的支持下組建了現任政府。

59歲的阿努廷最初承諾在四個月內進行憲法改革並舉行大選，但人民黨在12月指責他違背了雙方的承諾。面對不信任投票的風險，他解散國會並宣布提前舉行大選。

泰自豪黨如今被外界視為「務實派」，並已從過往由軍方領導的政黨手中「奪取了保守派的衣缽」。

人民黨（People’s Party）

人民黨是改革派運動的第三次演變，它的前身——最近一次是「前進黨」——都被法院勒令解散。該黨的競選政綱包括改革政府體制，並限制未經選舉產生的機構（例如軍隊和司法機構）的影響力。

人民黨曾一度公開呼籲修改泰國的冒犯君主罪（該法規定誹謗或侮辱君主屬刑事犯罪），但自法院裁定解散以來，其立場有所軟化。

朱拉隆功大學國際關係學教授Thitinan Pongsudhirak形容該黨在泰國政壇「奇特且前所未有」。

他表示：「這是第一個不以裙帶關係或金錢政治為驅動，而是以改革理念和政策而非個人或地方勢力為驅動的政黨。」

2026年1月25日，泰國曼谷，人民黨領袖納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）在競選集會上發表講話。（Reuters）

人民黨的候選人是38歲的納塔蓬，他以改革為號召，主張司法改革與打擊貪腐，在民調一路領先。

為泰黨（Pheu Thai）

過去25年間，為泰黨及其前身憑藉民粹主義政策，在泰國政壇佔據主導地位，贏得勞工階層的支持，並建立了一支強大的選舉機器，尤其是在北部和東北部地區。

儘管來自為泰黨的前總理他信（Thaksin Shinawatra）被監禁，法院亦曾罷免多位為泰黨的總理，但它成功阻止了大規模的黨員流失，並保持了競爭力。該黨正以緬懷他信時代的情緒推動競選，他信的侄子尤德查南（Yodchanan Wongsawat）是其領導人。

2026年2月6日，泰國曼谷，在一場大選的競選集會上，為泰黨總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat，右）和前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，左）一起做出手勢。（Reuters）

有分析認為，為泰黨今屆大選的得票率將「較上屆選舉大幅下滑」，甚至可能跌至第三位。不過，為泰黨或許能在其北部據點從進步派陣營手中奪回一些席位。

最新民調結果如何？

泰國國家發展管理研究院1月30日公布的民調顯示，人民黨領袖納塔蓬以29.1%的支持率位居總理候選人榜首，阿努廷以22.4%的支持率緊隨其後，尤德查南位列第四。

在政黨名單方面，人民黨以34.2%的支持率領先，其次是泰自豪黨（22.6%）和為泰黨（16.2%）。

2026年2月8日，泰國舉行國會大選。圖為三位主要政黨的領袖，人民黨（People's Party，前身為前進黨）的納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut，左），泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中），以及為泰黨（Pheu Thai）的尤德查南（Yodchanan Wongsawat，右）。（Reuters）

關鍵議題是什麼？

人民黨提出了200多項政策，包括廢除兵役制、起草新的民主憲法、改革官僚機構以及推出國家支持的小型企業扶持計劃。

泰自豪黨則專注於刺激經濟和國家安全，承諾將年增長率提升至3%，擴大福利計劃，建造邊境牆，並透過帶薪志願服務讓兵役更具吸引力。

阿努廷也承諾保護君主制，他在曼谷的一次集會上表示，修改冒犯君主罪「永遠不會發生，也永遠不會成功，因為你們有我們」。

同時，為泰黨則將競選重點放在債務減免、低收入者收入支持和交通補貼。該黨還宣布一項「百萬富翁製造者」計劃，每天將頒發九個獎項，每個獎項獎金為100萬泰銖（約25萬港元）。

2026年1月1日，泰國曼谷，圖為新年慶祝活動期間燃放煙花。（Reuters）

與柬埔寨邊境衝突在大選扮演什麼角色？

2025年7月，柬埔寨和泰國之間的衝突在兩國具爭議邊界爆發，並於12月第二次停火後結束。

有泰國學者表示，衝突激發了民族主義情緒，增強了泰自豪黨的吸引力。

曼谷瑪希隆大學社會科學與人文學院副教授Punchada Sirivunnabood表示：「他們利用民族主義作為選舉中的支持手段，許多來自不同政黨的議員都加入了泰自豪黨。這確保了他們將在區級選舉中贏得大量席位。」

另一方面，她表示，這場衝突「對為泰黨造成了很大的傷害」。

為泰黨前總理佩通坦是該黨創辦人他信的女兒，她因與柬埔寨前領導人洪森的通話錄音洩露，於2025年9月被免去總理職務。在錄音中，佩通坦被錄到對洪森阿諛奉承，並批評了一名泰國軍方指揮官。

泰國法院2025年8月29日宣告解除總理佩通坦的職務後，佩通坦在曼谷會見傳媒（Reuters）

Sirivunnabood指，民眾對他信家族與洪森關係的質疑，一直困擾為泰黨候選人的競選活動。

大選能夠結束泰國的政治動盪嗎？

由於預計沒有政黨能夠贏得絕對多數席位，組成聯合政府至關重要。

來自泰國未來，一個泰國政治與地緣政治智庫的總監Napon Jatusripitak認為，任何由此產生的政府「都極有可能不穩定」。他指出，如果三大政黨中的任何兩個政黨組成聯合政府，一旦其中一個政黨退出，聯合政府將無法維持多數議席。

朱拉隆功大學的Pongsudhirak表示，泰國的選舉歷史令人擔憂。

2025年7月29日，在柬埔寨和泰國領導人達成停火協議後，泰國保皇派團體成員聚集在泰國皇家武裝部隊總部，手持泰國國旗和標語，表達對軍方的支持。（Reuters）

他指出，在過去的25年中，只有一次選舉結果得到完全尊重。其他所有選舉結果都被軍事政變或司法幹預推翻。

儘管人民黨的前身，前進黨上屆勝出大選，但由於其提議修改泰國的侮辱王室法，被法院阻止執政並被勒令解散。