特朗普批加拿大連接美國新大橋「不公平對待」　揚言阻止通車

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）恫言不讓連接美國密歇根州和加拿大安大略省的一座新大橋通車。



法媒報道，特朗普周一（2月9日）在社媒平台說，美國將立即與加拿大就是否允許戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）通車進行談判。

他稱美國應該擁有戈迪·豪國際大橋「至少一半」的產權。

這座耗資47億美元（約367億港元）的大橋，以已故加拿大國家冰球聯盟傳奇人物戈迪·豪（Gordie Howe）的姓名命名，2018年開始建設，預計將於今年較後時間通車。

特朗普在Truth Social貼文說：「在加拿大對我們給予他們的一切做出充分補償之前，我不會允許這座橋開通。而且，更重要的是，加拿大必須給予美國應有的公平和尊重。」

特朗普說：「我們將立即談判。馬上。」

圖為2025年2月5日，位於加拿大安大略省溫莎、連接美國密田歇根州的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）工地現場。（Reuters）

特朗普抱怨加拿大擁有戈迪·豪國際大橋兩端的所有權，而且在建造過程中「幾乎」沒有使用任何美國產品。

「現在，更糟糕的是，（加拿大）總理卡尼（Mark Carney）希望與中國達成協議——加拿大將被他們吞噬。我們只能撿些殘羹剩飯！他們休想。」

圖為2025年10月7日，美國總統特朗普與加拿大總理卡尼在白宮橢圓形辦公室舉行會面。（Reuters）

卡尼上個月訪問北京並與中國達成初步貿易協議，特朗普隨即威脅要對加拿大徵收100%的關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

