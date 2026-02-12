澤連斯基否認將宣布舉行大選　稱須先獲得安全保障和達成停火協議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，只有在安全保障到位並與俄羅斯達成停火後，烏克蘭才會舉行大選。澤連斯基此番言論駁斥了早前有關他將在2月24日，俄烏戰爭爆發4周年當日，宣布舉行大選的報道。



據《歐洲新聞台》（Euronews）報道，澤連斯基2月11日（周三）在與記者的WhatsApp聊天中表示：「我們將在所有相關安全保障到位後舉行大選。我一直都說，選舉問題是由各方夥伴提出的，烏克蘭自身從未提出過這個問題。」

澤連斯基發文強調不會在2月24日宣布舉行大選：

澤連斯基強調：「但我們當然已經做好了選舉的準備。我說過，這很簡單。先實現停火，選舉就會舉行。安全第一，政治第二。」

按照烏克蘭憲法，在國家處於戒嚴狀態時舉行全國選舉是非法的。2022年2月24日，當俄羅斯向烏克蘭發動全面入侵，烏克蘭政府當日宣布進入戒嚴狀態。

英媒早前報導稱，在美國的壓力下，烏克蘭正考慮在未來三個月內舉行總統選舉。

澤連斯基過去曾多次表示，烏克蘭可以在與俄羅斯簽署和平協議後舉行大選，但最近他表示願意按照美國提出的結束戰爭計劃，盡快舉行選舉。

圖為2026年2月3日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔與北約秘書長呂特（Mark Rutte ，不在圖中）會面後舉行聯合記者會。（Reuters）

他還表示，任何涉及向莫斯科割讓領土的協議都應該提交全民公投。