馬年到！這個國家也有馬年　還有蝸牛年、野豬年、綿羊年……

隨着農曆新年到來，中國將步入丙午馬年。哈薩克則在這之前就已經步入陽曆馬年，該國與中國一樣有着古老的十二生肖系統，雖然生肖週期與中國基本一致，但卻有着雪豹、蝸牛與野豬年，其起源與古代游牧民族對天文觀測和自然節律的依賴息息相關。



相傳在遠古時期，生活在哈薩克草原上的牧民為了記錄時間，決定用十二種動物來命名年份。在哈薩克的語境下，動物的選擇更貼近中亞高原與草原的生態環境，反映了游牧民族與大自然搏鬥、共生的歷史烙印。

在哈薩克的生肖序列中，我們熟悉的「虎」被替換成了「雪豹」（Barys）。虎主要棲息於茂密的森林，而哈薩克境內多為草原與高山峻嶺。對於哈薩克人而言，棲息在天山之巔、神秘莫測的雪豹才是真正的「萬獸之王」。

這張照片出自20世紀初西伯利亞南部阿爾泰山脈（Altay / Altai Mountains）地區的一組彩色明信片集。（Getty）

比起取代「虎」的「雪豹」，奪走「龍」之位的「蝸牛」或許更令人詫異，哈薩克生肖中「龍」的位置被蝸牛所取代。

蝸牛能進入十二生肖之列，是因為在乾旱的草原上，水是生命之源。哈薩克先民觀察到，每當雨季來臨或濕氣增加時，蝸牛就會紛紛出現。因此，蝸牛被視為「雨水的信使」，蝸牛年通常預示著降雨充沛、牧草肥美，是畜牧業大豐收的吉兆。

照片中展示的是一個生活在飢餓草原（Golodnaia Steppe，位於今烏茲別克斯坦與哈薩克斯坦交界處）的哈薩克家庭，他們身著色彩鮮豔的傳統服飾。（Getty）

哈薩克人把生肖輪迴的最後一年給了「野豬」。在古代游牧社會，家豬的飼養並不普遍，而穿梭於林間草叢的野豬則是勇猛與頑強的象徵。野豬擁有強大的生存能力和防禦力量，是草原勇士們敬畏的對手，象徵着堅韌、無畏與財富的累積。