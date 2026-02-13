據報特朗普訪華前擱置多項對華技術限制　中方回應：歡迎中美合作

美國總統特朗普（Donald Trump）指他4月初訪華後，路透社2月12日引述消息人士報道，在4月中美元首會晤前的敏感時間點，特朗普政府擱置一連串針對中國的關鍵技術安全措施。這些措施包括禁止中國電信在美國開展業務，以及限制向美國數據中心出售中國設備等。中方回應指，中國反對「將貿易和技術問題轉化為政治工具」，同時歡迎中美合作。



報道引述消息人士透露，美國同時暫停國內針對中國TP-Link路由器、中國聯通及中國移動美國網路業務的銷售禁令。此外，禁止中國電動貨車和巴士在美國銷售的措施也擱置。消息人士指，這些行動源自2025年10月美中達成的貿易休戰協議，也是特朗普政府為緩解貿易緊張局勢、避免激怒中國而採取的最新舉措。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

中國駐美大使館表示，中國反對「將貿易和技術問題轉化為政治工具」，同時歡迎中美合作，這有望使2026年成為「兩國朝著相互尊重、和平共處以及互利合作的方向邁進的一年」。特朗普計劃於4月訪華，並已邀請習近平主席年底訪美。

報道指，美國部份政治人士擔憂這些舉措或使美國數據中心等關鍵技術領域面臨來自中國的潛在威脅。TP-Link此前強調，其路由器程式碼已通過美國專家安全檢測，技術無安全問題。