批高市早苗政府　俄羅斯駐日大使：立場怪誕且脫離實際

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯駐日大使諾茲德列夫（Nikolay Nozdrev）2月11日表示，日本一方面表示希望與俄羅斯簽署和平條約，又要繼續制裁，這一怪誕且脫離實際的立場只會適得其反。他還表示，莫斯科不會對針對俄羅斯在日資產的行動放任不管。



諾茲德列夫表示：「日本政府信誓旦旦地說希望繼續與我們展開『和平條約』對話，同時又宣稱除了對俄羅斯施加制裁壓力別無選擇並肆意鼓吹自己受到臆造的俄羅斯威脅，這種怪誕和脫離實際的立場只會適得其反。」

圖為日本首相高市早苗。（Reuters）

日本自2022年3月加入反俄制裁，禁止俄羅斯國務活動人士入境，凍結俄羅斯單位和個人帳戶，禁止向俄羅斯出口數百種商品。

諾茲德列夫指，針對俄羅斯在日資產的任何非法行為，俄羅斯絕不會放任不管。他表示，任何未經同意對俄羅斯聯邦資產採取的行動，包括凍結、使用收益以及沒收，都是對國際法的嚴重違反，包括國家主權平等和主權財產豁免原則。

他表示此類行為將損害日本作為儲備貨幣發行國的聲譽，並對全球金融體系產生負面影響。他強調：「至於我方可能的回應，我可以向你們保證：任何非法行為，一旦付諸實施，都逃脫不了懲罰。」