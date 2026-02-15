魯比奧：不與中國對話是地緣政治上的失職

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美國有義務與中國對話，很多國家也是如此。如果不與中國進行對話，那將是地緣政治上的失職。



據美國國務院官網消息，魯比奧星期六（2月14日）在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上發表講話並答問。

2026年2月14日，德國慕尼黑，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席慕尼黑安全會議（MSC）時發表演說。（Reuters）

被問及對今年4月美國總統特朗普和中國國家主席習近平可能會面的預期時，魯比奧說：「作為世界上最大的兩個經濟體、全球兩大重要力量之一，我們有義務與中國溝通、對話；你們當中很多國家也是如此」。他說：「坦率地說，如果不與中國進行對話，那將是地緣政治上的失職。「

魯比奧說，中美的國家利益並不總是重合。「我們對世界負有責任，必須盡力管理好分歧。要避免衝突，包括經濟層面的或者其他更嚴重的衝突。因此，與中國保持溝通十分重要」。

魯比奧說，在中美利益一致的領域，雙方能合作為世界帶來積極影響，美方也在尋找這樣的機會。所以必須與中國保持關係。「今天在座的任何國家都將不得不與中國打交道，並始終認識到我們達成的任何協議都不能以犧牲國家利益為代價」。

他說，美國預期中國會按照本國利益行事，而外交的目標，就是在國家利益發生衝突時設法加以引導和處理，並始終以和平方式解決。

魯比奧也說：「我們負有特殊責任，因為無論美中之間在貿易問題上發生什麼，都會造成全球性的影響。我們面臨一些長期挑戰，這些問題將持續成為美中關係中的摩擦點」。

他說，這不僅僅是美國面臨的情況，整個西方也是如此。我們需要盡最大努力去管理這些問題，如果可能的話，避免不必要的摩擦。「出於多種原因，中美、西方與中國之間，存在一些根本性挑戰，這些挑戰在可預見的未來仍將持續」。

魯比奧與中國外長王毅德國當地時間星期五（2月13日）舉行會談，美方形容會談氣氛積極、具有建設性，並提到雙方討論了特朗普4月份訪華的計劃，中方文告未提及此。

本文獲《聯合早報》授權轉載

