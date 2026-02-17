中日矛盾升溫之際　倖田來未亞博騷突取消　主辦方：不可抗力

日本女歌星倖田來未原定3月21日來港，於亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會。今次演唱會門票本月2日開售，但主辦方2月16日突然發布公告宣布取消演唱會，公告透露取消原因出於「不可抗力因素」，向購票觀眾致歉並安排退票事宜。這也是繼日本女星濱崎步在上海、澳門個唱被取消後，再有日本歌星演出遭取消。



根據公告，主辦方上海京兆文化傳播指出，演唱會籌備以來得到廣大觀眾關注與期待，主辦方與藝人團隊亦取消演唱會深感遺憾。

2026年2月16日，圖為主辦日本歌星倖田來未香港演唱會的上海京兆文化傳播公司發布公告，稱因不可抗力取消今次演唱會。（小紅書@倖田組放送協會）

主辦方今次取消演唱會的公告，同樣以「不可抗力因素」為由，引發外界猜測是否受近期中日關係震盪影響而取消，例如日本女星濱崎步原定在上海與澳門的演唱會早前也被取消，主辦方亦在公告中描述是「不可抗力因素」才取消。

溯及過往，共有9位藝人或團體被取消或延後演出。當時中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」論震盪，多個中國往來日本航線也因此取消。