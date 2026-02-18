美國最繁忙海港負責人：對華出口前景黯淡

美國最繁忙的海港洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）透露，洛杉磯港1月出口量同比下降8%，創近三年來單月最低水平，並稱「對華出口形勢看起來很糟糕」。



據路透社報道，塞羅卡星期二（2月17日）說，經洛杉磯港運往中國的大豆去年大減80%；即便兩國代表在亞太經濟合作組織峰會期間會談後，去年11月和12月的貿易表現仍未見起色。

去年，美國總統特朗普強硬運用關稅措施，衝擊全球貿易；中國及其他國家隨即實施報復性關稅，也令美國出口商，尤其是農民承受沉重壓力。

2026年1月13日，美國底特律，圖為特朗普在一個經濟會議中發表講話。（Getty）

彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）指出，從牛肉、玉米到原油、煤炭，美國對華出口在2025年全面下滑，「如今美國對中國的出口已所剩無幾」。

進口方面，洛杉磯港1月進口量為42萬1594個標準箱，同比下降13%。塞羅卡說，2月進口量目前與去年同期大致持平，但受中國工廠農曆新年停工影響，3月進口預計放緩。

不過，他仍預計今年第一季度港口總吞吐量同比降幅將低於10%。去年同期，美國進口商在特朗普威脅對包括中國在內的國家加征關稅前集中備貨，抬高了比較基數。

