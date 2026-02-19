金正恩：將在朝鮮勞動黨代會上制定新軍事目標

朝中社星期四（2月19日）報導，朝鮮領袖金正恩說，將在2月召開的重要黨代會上制定新的軍事和建設目標。月召開的重要黨代會上制定新的軍事和建設目標。月召開的重要黨代會上制定新的軍事和建設目標。



金正恩星期三（18日）出席向朝鮮勞動黨第九次代表大會（簡稱九大）贈送600毫米口徑多管火箭炮的儀式。

儀式當天，平壤華城區一個新建設項目也舉行了奠基儀式。

金正恩說，這些火箭發射器「在精度和威力方面與高精度彈道導彈幾乎沒有區別」，並補充說它們「適用於特殊攻擊，即完成戰略任務」 而且融合了「人工智慧技術和復合制導系統」。

韓聯社稱，金正恩提到的「戰略任務」被認為是指這些發射器具備執行核打擊的能力。

在即將於本月召開的朝鮮勞動黨第九次全國代表大會召開前夕，金正恩一直在大力宣傳各項項目的進展。

據朝中社報導，金正恩在火箭發射器啟用儀式上發表講話時說：「我們黨的第九次全國代表大會將宣佈下一階段自主防禦的倡議和目標。」

「我們將加快推進不斷更新軍事能力，以有力遏制任何外部威脅和挑戰的專案。」

韓國統一研究院分析認為，九大最早可能在星期四或星期五（20日）召開。

本文獲《聯合早報》授權轉載

