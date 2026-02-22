「以色列拿下整個中東沒問題」　中東14國強烈譴責美駐以大使言論

近日，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在接受採訪時聲稱，若以色列拿下整個中東也沒問題。對此，沙特阿拉伯、埃及、約旦等14國外交部，連同伊斯蘭合作組織等3個組織表示強烈譴責。



當地時間2月22日，沙特阿拉伯外交部在社交平台上發布了聲明，其中稱，沙特阿拉伯、埃及、約旦、阿聯酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、卡塔爾、科威特、阿曼、巴林、黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦，連同伊斯蘭合作組織、阿拉伯國家聯盟、海灣合作委員會，就赫卡比的言論表示強烈譴責和深切關切。

聲明指出，堅決拒絕此類危險、煽動性的言論，這一言論違反國際法、聯合國憲章，並對地區安全與穩定構成嚴重威脅。

2025年8月1日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在訪問加沙。（Reuters）

聲明重申，以色列對被佔領的巴勒斯坦領土或任何其他被佔領的阿拉伯土地不享有任何主權。再次堅決反對任何吞併約旦河西岸或將其與加沙地帶分離的企圖，強烈反對在被佔領的巴勒斯坦領土上擴大定居點的活動，並堅決反對任何威脅阿拉伯國家主權的行為。

聲明進一步警告稱，以色列擴張主義政策和非法措施的持續只會加劇地區暴力與衝突，削弱和平前景。

當地時間2月21日，沙特阿拉伯外交部就已發布聲明稱，堅決反對赫卡比不負責任的言論，這一言論違反國際法、聯合國憲章以及外交慣例。

該聲明指出，赫卡比作為一名美國官員發表此類言論更是危險先例，也是對本地區國家與美國之間特殊關係的漠視。這種極端言論預示着嚴重後果，通過敵視本地區國家和人民、削弱國際秩序基礎，威脅國際和平與安全。

「美國國務院應當就這一言論闡明其立場。」該聲明表示。

聲明強調，實現中東地區公正而全面和平的唯一途徑，是在「兩國方案」基礎上結束佔領，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國。

本文獲《觀察者網》授權轉載

