東京晴空塔電梯急墜　約20人受困5個半小時後獲救

日本東京晴空塔（Tokyo Skytree）2月22日晚發生了電梯急墜事故，據悉約20人被困在電梯內，停在距離地面約30米處。在被困逾5個半小時，最後所有乘客均獲救，無人受傷。目前，東京警視廳等部門正在調查事故原因。



圖為東京晴空塔（Tokyo Skytree）資料圖片。（Getty Images）

事發於當地晚間8時15分左右，位於墨田區、高634米的東京晴空塔，有人致電報案稱：「電梯突然下墜後停止，我們被困在裡面」。

據東京晴空塔發言人稱，電梯在從觀景台向下行駛的過程中突然停運，救援和恢復工作正在進行中。日本媒體報道，截至23日凌晨2時左右，被困者全部獲救，當中包括兩名兒童。

據指出，部份電梯也受事件影響關停，大批遊客被迫滯留晴空塔上。有遊客稱，從晚上8點30分左右開始，他們等近一個半小時，才能乘坐其他恢復運行的電梯離開。有人說：「因為電梯停運，我無法從觀景台乘電梯返回，所以等了大約一個半小時，觀景台上大約有三、四百人在等。」