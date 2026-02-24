中國商務部：將三菱造船等20間日本實體列入出口管制管控名單
中國商務部2月24日發公告，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20間日本實體列入出口管制管控名單。
商務部稱，將會向被列入出口管制管控名單的日本實體採取以下措施：
一、禁止出口經營者向20間實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述20間實體；正在開展的相關活動應當立即停止。
二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。
有關措施由公告公布之日起正式實施。
20間被列入出口管制管控名單的日本實體：
1. 三菱造船株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co.）
2. 三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.）
3. 三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.）
4. 三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.）
5. 三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Ltd.）
6. 川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company）
7. 川重岐阜工程株式會社（KAWAJU Gifu Engineering Co., Ltd.）
8. 富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu Defense & National Security, Ltd.）
9. IHI原動機株式會社（IHI Power Systems Co., Ltd.）
10. IHI主要金屬株式會社（IHI Master Metal Co., Ltd.）
11. IHI噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service Co., Ltd.）
12. IHI宇航株式會社（IHI Aerospace Co., Ltd.）
13. IHI航空製造株式會社（IHI Aero Manufacturing Co., Ltd.）
14. IHI宇航工程株式會社（IHI Aerospace Engineering Co., Ltd.）
15. 日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC Network and Sensor Systems, Ltd.）
16. 日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC Aerospace Systems, Ltd.）
17. 日本海洋聯合株式會社（Japan Marine United Corporation）
18. JMU防務系統株式會社（JMU Defense Systems Co., Ltd.）
19. 防衛大學（National Defense Academy of Japan）
20. 日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）
另外20間日本實體遭列入關注名單：
1. 斯巴魯株式會社（SUBARU Corporation）
2. 富士航空航天技術株式會社（FUJI Aerospace Technology Co., Ltd.）
3. 引能仕株式會社（ENEOS Corporation）
4. 運輸機工業株式會社（Yusoki Co., Ltd.）
5. 伊藤忠航空株式會社（ITOCHU Aviation Co., Ltd.）
6. 儷達集團控股股份有限公司（Leda Group Holdings Co., Ltd.）
7. 東京科學大學（Institute of Science Tokyo）
8. 三菱材料株式會社（Mitsubishi Materials Corporation）
9. ASPP株式會社（ASPP Co., Ltd.）
10. 八洲電機株式會社（Yashima Denki Co., Ltd.）
11. 住友重機械工業株式會社（Sumitomo Heavy Industries, Ltd.）
12. TDK株式會社（TDK Corporation）
13. 三井物產航空航天株式會社（Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.）
14. 日野汽車株式會社（Hino Motors, Ltd.）
15. 東金株式會社（Tokin Corporation）
16. 日新電機株式會社（Nissin Electric Co., Ltd.）
17. 三泰克托株式會社（Sun Tectro Co., Ltd.）
18. 日東電工株式會社（Nitto Denko Corporation）
19. 日油株式會社（NOF Corporation）
20. 半井試劑株式會社（Nacalai Tesque, Inc.）
商務部發言人稱，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。
當局強調，有關措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。