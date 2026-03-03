WSJ：特朗普政府至今未能解釋襲擊伊朗原因　部分理據完全錯誤

《華爾街日報》3月2日報道，過去幾週來特朗普政府對襲擊伊朗的理據不斷變化，一些掌握機密情報的官員和國會議員表示，政府至今未能為襲擊伊朗提供充分的解釋，一些說法缺乏證據支持甚至更完全錯誤。



報道指出，國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（2日）表示，伊朗當局計劃在以色列襲擊後對美國發動襲擊，美國需要保護區域內的美軍免受「迫在眉睫的威脅」；另有一些高級官員近日則指，美國需要在伊朗建造洲際彈道導彈或恢復核項目前先發制人。

但一位了解內部情報評估的議員對該報表示，沒有證據顯示德黑蘭在部署能打擊美國的洲際導彈上取得成果，相反，最新的評估結果是伊朗至少十年內無法發展出數十枚導彈。

2026年3月2日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在區五角大廈就打擊伊朗舉行記者會。（Reuters）

曾聽取政府就伊朗行動簡報的民主黨參議院情報委員會高層Mark Warner就直接表示，區域內的美軍沒有面臨迫在眉睫的安全威脅。

在美以發動聯合襲擊之前，總統特朗普則以伊朗鎮壓示威為由威脅打擊，隨後又以伊朗核項目和彈道導彈項目為由迫使伊朗當局談判。防長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日則聲稱伊朗數十年來對美國進行「野蠻的、單方面的」戰爭。

報道指出，政府高級官員將在本周向國會匯報，對伊朗行動的質疑將愈演愈烈。