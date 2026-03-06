歐盟素食命名新規禁31個肉類詞　畜牧業歡迎　消費者組織：添亂

歐盟立法者3月5日就食品標籤命名規則達成共識，同意禁止在素食產品中使用31個與肉類相關的名稱，這項決定被視為歐洲畜牧業者的「勝利」。



根據歐盟理事會網站上發佈的一份聲明，立法者們同意禁止使用31個與肉類相關的名稱來描述素食和純素食產品，包括煙肉、牛肉、雞肉、排骨等。

2026年3月5日，歐盟議會網站發布素食命名新規，羅列31個與肉類有關名稱禁用於素食產品。（歐盟議會官網截圖）

此前，英國傳奇樂隊披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）聯合8名英國議員，呼籲撤銷那些禁止素食產品使用「香腸（sausage）」「漢堡（burger）」等名稱的命令。目前，「素食漢堡」和「無肉香腸」將保留。

提出禁止使用肉類名稱新規的歐洲議會議員伊瑪特（Céline Imart）稱讚這一結果，稱其無疑是畜牧業者的勝利，認為既「肯定畜牧業農民的價值」、又「保護相關產品的競爭力」，避免素食產品構成不公平競爭。

2026年3月5日，歐洲農民正在作業。（歐盟議會官網）

消費者組織：添加混亂

新規則也引來不少反對聲音。歐洲消費者組織（BEUC）對此表示遺憾，該組織總幹事雷納（Agustín Reyna）表示，「新規只會增加混亂，而且完全沒有必要。」

參與新規制定的議員斯特羅倫伯格（Anna Strolenberg）慶幸 「素食漢堡」 未被禁止，她表示：「歐洲本應支持創新型食品企業，而非增設障礙。」