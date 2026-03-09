伊朗局勢｜英國天然氣儲備僅剩兩天 貿易商趁機抬價格謀利
撰文：林嘉敏
由於伊朗戰爭導致的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）關閉，運載液化天然氣 (LNG) 的油輪從歐洲航線改道轉向亞洲，導致英國天然氣儲備告急目前僅剩不到兩天的化石天然氣儲備。
《衛報》及《每日郵報》3月8日報道，據英國國家天然氣公司（National Gas）的資料顯示，截至周六（7日），英國化石天然氣儲存量為6999吉瓦時（GWh），相當於不到兩天的儲備，如中東危機進一步升級，英國可能會面臨天然氣短缺。
儘管運輸液化天然氣（LNG）的油輪運輸受到影響，但英國國家天然氣公司堅稱「對天然氣供應安全充滿信心」，即使庫存量較低，多元化的能源結構仍會保障全年供需。
不過，英國調查機構Argus Media天然氣價格部門主管菲爾丁（Natasha Fielding）指出，貿易商正利用英國的困境抬高天然氣價格，並稱：「目前英國支付的天然氣批發價格是歐洲最高的」。
