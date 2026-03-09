伊朗局勢｜「中國船」通關霍爾木茲：起底「鐵娘子號」「中海號」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）早前宣稱封鎖霍爾木茲海峽，並有通過該海峽的船隻遭遇伊朗襲擊。惟上周四（5日）以來，兩艘目的地信號為中國的散貨船已順利通過海峽，在中國國內及海外均引發廣泛關注。不少內地媒體直接以「中國貨船」報道，但其船籍實際並非中國。



根據marine traffic、船視寶等航運追蹤平台公開資訊，5日通過霍爾木茲海峽的「鐵娘子號（Iron Maiden）」由中國企業興達航運（上海）有限公司（Cetus Maritime）運營。其船籍所在地為馬歇爾群島（Marshall Islands）。

而「鐵娘子號（Iron Maiden）」的登記船東是一家日本公司MI-DAS LINE SA，該公司投資並出租散貨船、貨櫃船等，擔任船隻的名義船東/登記船東。根據海運數碼平台Magic Port的資訊，包括「鐵娘子號」在內，該公司旗下有58艘散貨船、油輪等各種船隻。

2025年6月22日，插圖中可以看到一條3D打印的輸油管，後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuers）

根據船視寶信息，「鐵娘子」號於2025年11月15日從中國南京出發，之後多次往返於卡塔爾的烏姆賽義德港（UMM SAID）和阿聯酋傑貝阿里港（Port of Jebel Ali）之間，裝卸原糖和鐵礦石等貨物。

離開波斯灣之前，「鐵娘子號」於3月2日在傑貝阿里為一家中東製糖巨頭阿聯酋海灣糖業公司（Al Khaleej sugar）卸貨，最後於5日通過霍爾木茲海峽，當時船隻的目的地訊號為「中國船東」，截至3月9日訊號已改為「待命中」（即目的地尚未確定）。

至於3月7日順利通過霍爾木茲海峽散貨船「中海號」，其目的地訊號雖然一度改為中國，但實際上掛的是利比亞國旗、是在利比亞首都蒙羅維亞（Monrovia）登記的貨船。根據航運數據庫Equasis，「中海號」的運營商Sinocean Shipping Hong Kong Ltd.和船東Aquila Shipping Co.則均是位於中國的企業。

霍爾木茲海峽油輪運輸陷入停滯。（示意圖，Getty Images）

追蹤記錄顯示，該船於今年1月11日離開山東省日照港口，運送煤炭至阿聯酋，隨後又在沙特阿拉伯和阿聯酋往返運貨。

3月5日，該船從阿聯酋沙奎港(Mina Saqr)裝載貨物後，7日通過霍爾木茲海峽，當時船隻目的地訊號為「中國船東_所有船員（CHINA OWNER_ALL CREW）」。惟截至3月9日早上8時，該船目的地訊號已經改為孟加拉吉大港（CHITTAGONG）。

不過，在現代航運業當中，船東將船隻註冊在稅收低、規範較寬鬆、勞工成本便宜的國家（如巴拿馬），但實際卻跟該國沒有任何往來、船東/運營商亦均不在該國是普遍操作。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

至於船隻的目的地信號，則是可以由船員手動輸入到AIS（船舶自動識別系統）中，可以隨便更改——每當船隻離開一個港口，船員就會更新下一個目的地。如果航程中接到公司指令更改航向（例如油輪在海上直接把貨賣給另一個國家的買家），目的地訊號也會跟着修改。

這就意味着無論該船的船籍，理論上任何船隻都可以偽裝成中國船、或者至少是與中國有業務往來的船隻，並藉此獲得放行。