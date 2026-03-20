法國水兵健身App洩位置 　「戴高樂」號航母部署完全曝光

一份報告顯示，一名法國水兵在健身應用程式（App）上洩露了法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle ）航母在地中海的確切位置，這在中東局勢日益加劇之際，是一個嚴重的安全失誤。



這名水兵3月13日使用智慧手錶記錄了在「戴高樂號」航母甲板上完成 36 分鐘跑步，並通過公開的Strava賬號記錄運動軌跡，導致任何人可實時追蹤該航母及編隊位置，從而完全暴露這艘航母在塞浦路斯附近、距土耳其海岸約62英里海域的部署動向。

2026年3月13日，一名法國水兵在Strava健身應用程式(App)上記錄了36分鐘的鍛煉後，「戴高樂」號的位置被發現在塞浦路斯附近的地中海海域。（Strava截圖）

Strava 在全球擁有1.2億用戶，可記錄並分享運動路線與定位。報告顯示，該水手在近900英尺長的航母甲板跑步超4英里，軌跡數據完全公開。此外，另有公開賬號發布帶地理位置標記的法軍艦艇健身照片，進一步增加洩密風險。

此事件發生之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正敦促盟友加強對霍爾木茲海峽的防護，美國軍方早已禁止使用此類健身追蹤設備。

圖為「戴高樂號」核動力航空母艦停泊在法國土倫（Toulon）的海軍造船廠。 （Getty Images）

據法國《世界報》報道，該水兵分享運動數據違反數碼安全規定，指揮部將採取相應處置措施。

這並非Strava第一次提供這樣的機密細節。另一名法國水兵在2025年也因用該程式記錄健身數據，而無意洩露了「凱旋」級核潛艇艦隊巡邏的細節。此前，馬克龍隨行的安保人員、美俄元首保鏢均曾使用該軟件，意外洩露行蹤。