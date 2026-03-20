美國武打明星Chuck Norris羅禮士逝世　昔與李小龍演《猛龍過江》

美國電影武打演員、動作明星羅禮士（Chuck Norris）逝世，終年86歲。他曾與李小龍合演1972年電影《猛龍過江》。



羅禮士的家人3月20日在社交網站發布聲明，公布死訊，「我們懷著沉痛心情告知大家，我們摯愛的羅禮士於昨日上午突然離世。」家屬未有公開其突然離世的具體原因。

帖文又指「對世人而言，他是武術家、演員，也是力量象徵。對我們而言，他是一位忠誠丈夫、慈愛父親和祖父、一位了不起的兄弟，也是我們家庭的核心…… 我們心碎不已，但我們深深感激他的一生，以及我們有幸與他共度的難忘時光…… 我們知道你們中的許多人都聽說了他最近住院的消息，衷心感謝你們為他祈禱和給予的支持。」

羅禮士家人發布的聲明：

羅禮士1940年出生於美國，曾加入美國空軍，在韓國服役期間開始接受武術訓練，並在60年代拿下不少獎項，包括一系列空手道錦標賽冠軍。他與李小龍成為朋友，其後更在1972年李小龍執導兼主演的功夫電影《猛龍過江》中亮相。

《猛龍過江》經典武打片段：

他之後再拍攝多部電影，除了《猛龍過江》外，其他作品包括李連杰有份參演的《浴血任務2》（The Expendables 2）、電視劇《Walker, Texas Ranger》等。