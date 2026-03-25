美媒：美伊或最快26日舉行高級別和談　尚待德黑蘭回應

美國媒體Axios於3月24日引述兩名知情人士透露，美國與多個調解國正討論最早於周四（26日）與伊朗舉行高級別和平談判的可能性，但仍在等待德黑蘭方面的回應。報道指出，美國已擬定旨在結束戰爭的15點計劃，並聲稱伊朗已同意其中多項關鍵條款，但尚無任何切實證據表明存在此類協議。



圖為2026年3月3日，一架美國海軍陸戰隊的F-35C戰鬥機，在航空母艦「林肯號」的飛行甲板上準備執行飛行任務，支援打擊伊朗行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

傳伊朗同意多項讓步 包括放棄濃縮鈾庫存

報道指出，美國已將15點計劃提交以色列，但兩名以色列消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）擔心，美國可能與伊朗達成未達以色列要求，甚至存在重大讓步的協議，恐將限制以色列對伊朗的打擊。此外，以色列領導人懷疑，伊朗是否真的像美國所說的作出妥協。

據一位美國消息人士透露，中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）告知特朗普，伊朗同意在幾個關鍵問題上做出讓步，其中包括放棄其高濃縮鈾庫存。另一名消息人士稱，美國告訴以色列，伊朗已同意放棄其450公斤、濃縮度達60%濃縮鈾庫存，接受聯合國對其核設施的加強核查和監督，限制其彈道導彈的射程，並減少對地區代理人的支持。

圖為2026年3月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達馬里蘭州的美軍基地時揮手。（Reuters）

有伊朗官員指特朗普藉假消息安撫市場

Axios指出，巴基斯坦、埃及及土耳其正為美伊之間傳遞訊息。巴基斯坦表示，如果兩國同意，將「隨時準備並榮幸地」提供和平談判的地點。特朗普在社交平台轉發了巴基斯坦的這項訊息，顯示他有意促成這場峰會。報道認為，如果會談獲得敲定，美國副總統萬斯（JD Vance）很可能會參與。

不過，伊朗至今未證實正與美國溝通。有伊朗官員聲稱，特朗普只是試圖透過虛假的外交進展來安撫市場，並為他的軍事計劃爭取時間。Axios指出，美國也正為局勢可能升級做準備，有美國官員透露，國防部擬向中東派遣3,000名第82空降師的旅級戰鬥隊。