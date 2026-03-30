伊朗招募12歲兒童檢查站執勤　涉違反《兒童權利公約》

據《以色列時報》及總部設於英國的媒體伊朗國際（Iran International）3月26日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一名官員表示，已將參與戰爭相關支援工作的最低年齡降低至12歲。



革命衛隊文化官員納達利（Rahim Nadali）在國營媒體上宣布，名為「為了伊朗」（For Iran）的計畫正在招募參與者，協助執行巡邏、檢查站與後勤等活動。他稱，由於主動請纓者的年齡下降，故將最低參與年齡降至12歲，只要有意願，12及13歲的兒童即可加入。

報道指，自戰爭開始以來，德黑蘭各地都出現了檢查站，有居民報告說，一些檢查站裡有身穿便服的青少年拿著機槍執勤。

2026年3月13日，伊朗首都德黑蘭，一名保全人員在伊朗民眾參加一年一度的耶路撒冷日（聖城日）抗議活動時站崗放哨。（Reuters）

此舉明顯違反伊朗所簽署的《兒童權利公約》（Convention on the Rights of the Child），該公約禁止兒童參與軍事活動。

人權組織長期指控伊朗當局在過往鎮壓中殺害兒童示威者。伊朗人權中心指出，在2026年初的抗議浪潮中，安全部隊造成超過200名兒童死亡。國際特赦組織與人權觀察也記錄了多宗兒童在示威中遭槍擊、拘留與虐待的案例。