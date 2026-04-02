特朗普講話｜開戰「遲來的辯解」　專家：空洞、漫無目的

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月1日就伊朗戰爭在全國發表講話，他強調美方軍事行動取得成功，但未釋出任何升級戰事的訊號。受訪專家分析，這番表態一方面旨在強化戰爭的正當性，另一方面也反映出美方判斷軍事目標已接近完成，正為衝突降級預留空間。然而，特朗普在整場講話中未明確說明戰爭結束的具體條件。



澳洲迪肯大學（Deakin University）全球伊斯蘭政治學教授巴頓（Greg Barton）接受《聯合早報》訪問時指出，多數觀察人士原本期待這場具歷史意義的演說能提供清晰的政策意圖，但最終內容卻顯得相當有限。

2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話。（Reuters）

巴頓直言：「這幾乎是任何一位現代美國總統發表過最平淡、最空洞、最漫無目的的全國講話。」

美國民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）也在社交媒體平台X上表達了類似的質疑，指觀眾無法從演說中判斷特朗普究竟是在升級還是降級戰事。他嘲弄道：「公平地說，他自己也不知道」。

為「讓美國再次偉大」的支持者打氣的演講

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多爾西（James Dorsey）受訪時也指出，這場講話主要作用更像是鞏固國內政治支持，而非向全國公眾說明明確政策方向。

他表示：「這只是在給他（特朗普）那些『讓美國再次偉大』（MAGA）的支持者打氣的演講，這根本不是講給全體美國民眾。」

針對戰爭如何收場，巴頓認為當前最現實的選項，是特朗普宣布軍事目標達成並盡快撤軍。他指出，儘管這可能導致霍爾木茲海峽的安全問題暫時懸而未決，但國際社會很可能在未來數週內推動形成更具持續性的解決方案。

2025年10月21日，美國德州的一個牧場上，一面寫有「特朗普」及「讓美國再次偉大」的旗幟隨風飄揚。（Getty）

多爾西則補充稱，特朗普雖提到仍存在談判空間，但由於美伊雙方都堅持必須按各自條件推進談判，使得外交解決的可能性在現階段「基本為零」。另外，特朗普在講話中還將對伊行動形容為對美國下一代的「未來投資」。

歷任美國總統高度關注伊朗 但未選擇走向戰爭

華盛頓近東政策研究所高級研究員辛格（Michael Singh）受訪時認為，這更像是一種「遲來的辯解」。

辛格分析稱，特朗普試圖暗示自己解決了前幾任美國總統長期忽視的問題，但這並不準確。他強調：「歷任（美國）總統始終高度關注伊朗議題，只是沒有選擇走向戰爭」。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

此外，特朗普在講話中詳列了自一戰以來美國主要對外戰爭的持續時間。辛格指出，此舉並非是在為公眾可能面臨的長期衝突做心理準備，而是通過與歷史戰爭進行對比，強調當前對伊軍事行動持續時間相對較短，應放在歷史視角下理解。

本文獲《聯合早報》授權轉載

