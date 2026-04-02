英媒：海灣國或建新輸油管避霍爾木茲海峽　沙特3月原油出口減50%

美國、以色列與伊朗之間的戰爭持續下，霍爾木茲海峽遭到實際封鎖，嚴重阻礙海灣國家對外輸出石油。英媒4月1日報道，海灣國家目前正考慮建設能繞過海峽出口石油的輸油管道，另沙特雖把出口路線改道至西岸的紅海港口，但它3月原油出口量仍然大減了50%。



彭博社4月1日報道，油輪跟蹤數據顯示，沙特3月原油出口量平均為每日333萬桶，較2月的平均每日333萬桶減少了一半。如果沙特沒透過「東西向輸油管」（East–West Crude Oil Pipeline）將原油轉運至紅海港口，降幅本來將會更大。

從這張路透社攝於2023年10月9日的設計圖片可看到沙特阿拉伯國旗與油泵千斤頂微型模型。（Reuters）

英媒則指，目前的伊朗戰爭突顯顯東西向輸油管的戰略價值，使海灣國能一定程度繞過霍爾木茲海峽出口石油，因此沙特也正研究是否應進一步擴大管道的輸送能力或建造新的管道。

一名海灣國家的官員透露，他們其中一個選擇是重啟美國主導的計劃，建立一條從印度經海灣國家再延伸至歐洲的輸油路線，但該項目或包括一條通往以色列海法港（Port of Haifa）的管道，有可能會引起政治上的爭議。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管。（Reuters）

報道稱，對海灣國家而言，擴大「東西向輸油管」以及阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）現有通往富查伊拉（Fujairah）的輸油管是短期內最可行的方案，這樣既能提高繞過海峽出口石油的能力，又不會增加新建跨國基礎設施的複雜性。