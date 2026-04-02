伊朗｜德銀：衝突或削弱石油美元主導地位　促成石油人民幣體系

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/特朗普講話】美國與以色列向伊朗發動的戰爭超過1個月之際，德意志銀行近日發表報告認為，中東石油長期以來一直是美元在全球貿易和儲備中佔據主導地位的關鍵因素，但特朗普對伊朗發動的戰爭可能會為人民幣的崛起打開大門。石油美元（Petrodollar）過去數十年的主導地位或被削弱，而石油人民幣（Petroyuan）體系或許將應運而生。



德意志銀行在報告中表示，伊朗衝突對美元的長期影響可能在於它對石油美元體系根基的考驗。如果裂痕進一步惡化，美元在全球貿易和儲蓄中的使用，以及其作為世界儲備貨幣的地位，都可能受到明顯的後續影響。

2017年4月28日，圖為一疊一元美元紙幣。（Reuters）

美元之所以是世界的儲蓄貨幣，很大程度是因為人們也以美元支付。美元在跨境貿易的主導地位可以說是建立在石油美元體系之上的：全球交易的石油以美元定價和結算。

這項安排可追溯到1974年達成的一項協議，沙特阿拉伯當時同意以美元為石油定價，並將盈餘投資於美元資產，以換取美國的安全保障。

由於石油是全球製造業和運輸業的核心投入，全球價值鏈自然有動力美元化，全球盈餘也自然以美元累積。

即使在這次衝突之前，石油美元體系的根基也一直承受壓力。中東大部分石油現在銷往亞洲而非美國；來自俄羅斯和伊朗的受制裁石油早已脫離美元交易；沙特阿拉伯近年一直致力推進國防本土化，並嘗試以非美元支付基礎設施，例如mBridge項目。

目前的衝突可能會暴露更多斷層線，挑戰美國為海灣基礎設施提供的安全保護傘以及全球石油貿易的海上安全。

海灣經濟受損可能促使其主要以美元持有的外匯存底縮水。在此背景下，近日有關霍爾木茲海峽「過路費」可能以人民幣支付石油費用為交換條件的報道值得密切關注。

2023年3月10日，插圖可以看見人民幣和美元紙幣。（Reuters）

這場衝突在未來可能會被視為石油美元主導地位削弱以及「石油人民幣」概念興起的關鍵催化劑。

如果世界開始擺脫對全球石油和天然氣交易的依賴，轉向更具韌性的能源，包括國內燃料、再生能源和核能，則可能面臨更大的風險。

全球南方、歐洲和北亞的能源選擇將是需要重點關注。擺脫石油可能與以其他貨幣計價的壓力一樣強大。

報告指，一個在國防和能源方面更自給自足的世界，也將是一個減少美元儲備的世界。

2025年6月23日，插圖可以看見伊朗國旗、美元鈔票以及石油管道和油桶的模型。（Reuters）

中東對美元作為世界儲備貨幣地位的巨大戰略重要性不容小覷。當前的衝突可能是石油美元體系的完美風暴。