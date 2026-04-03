法國前總理：美國正走向衰落　成製造全球混亂「負面力量」

法國前總理德維爾潘（Dominique de Villepin）4月2日在電視訪談講到美國時，指華盛頓成為製造全球混亂的「負面力量」，是美帝國走向衰落的徵兆。



德維爾潘指「美國的力量正變成一種負面力量，製造混亂的力量。這是美帝國衰落的徵兆。我們正處於歷史另一階段，特朗普似乎樂於製造混亂。」

他還提到如今人們正一天一天地目睹着美國軍事實力的無能、美國對國際經濟和戰略秩序的漠不關心。

德維爾潘在談到法國時，又嚴厲批評法國政治體制自2007年起陷入「過度總統化」與領導人平庸化的困境，並提出多項政策主張。

德維爾潘指總統角色已從過往的仲裁者與擔保人，轉變為試圖主導一切、權力高度垂直的領導模式，導致總理被邊緣化，此為深刻的制度變革。

資料圖片：當地時間4月2日晚，法國前總理德維爾潘接受電視訪談。（影片截圖）

他認為法國喪失第五共和奠基的團結國民、拒絕與極右翼妥協及堅持主權等核心原則。面對當前能源危機，他提議由市鎮政府發放燃油卡，以援助最弱勢群體，並批評政府未能正視石油衝擊的結構性經濟影響。

德維爾潘強調法國政府首要任務是展示「有別於現行政策的替代方案」，主張抛棄馬克龍主義，進行退休制度改革，主張取消法定年齡與改用消費年限，並在能源實現生態轉型。