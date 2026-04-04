美媒：美軍F-15E戰機遭伊朗擊落後　另一A-10戰機同時墜毀｜有片

美國一架戰機4月3日於伊朗上空遭擊落，其中兩名機師一人獲救另一人仍去向不明，多家媒體隨後確認被擊落的是F－15E戰機。美媒引述消息人士指，另有一架A－10戰機在同日於霍爾木茲海峽附近墜毀。伊朗國家媒體則指，涉事戰機由己方的防空系統在霍爾木茲海峽南部附近水域擊落。



美國《紐約時報》引述兩名美國官員指出，A－10戰機發生墜毀與F－15E戰機遭擊落幾乎是同時發生，而A－10戰機上搭載的唯一一名機師現已獲救。美國全國廣播公司（NBC）引述美國官員披露更多細節，稱A－10戰機是在F－15E戰機出事後奉命前去支援，惟同樣遭伊朗攻擊，隨後飛入科威特領空，機師則彈射逃生，A－10戰機就墜落在科威特並損毀。

根據伊朗國營傳媒公布的影片可見，一架美軍A－10戰機遭導彈擊中，隨後在科威特海岸附近墜毀，機師成功彈射逃生。

此外，伊朗還襲擊了兩架參與搜救行動的UH－60黑鷹直升機（UH－60 Black Hawk），該官員表示，攻擊造成部份士兵輕傷。

伊朗傳媒周五聲稱擊落一架美國戰機，並強調戰機型號是第五代戰機F－35，還進一步公布戰機殘骸。不過多間美媒查證後認為型號是F－15E，這消息稍晚也獲美國消息人士證實。伊朗與美國在事發後投入人手搜尋F－15E戰機中的兩名機師，美軍率先尋獲一名機師，並送院救治，目前仍在搜尋另一名機師。

伊朗2026年4月3日稱擊落美軍戰機後，當地官媒發布殘骸圖片（伊朗官媒）

伊朗則斥巨資「懸賞」希望能夠活捉F－15E上的美國機師，伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報道引述伊朗西南部科吉盧耶－博韋艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyer－Ahmad Province）的省長指，任何交出美國機師的人，都將獲得100億伊朗土曼（約47萬港元）。

圖為2026年3月9日飛行的一架美軍F－15E戰機，該戰機參與美國對伊朗軍事行動 （U.S. Air Force/Handout via REUTERS）

A－10是美國針對地面目標開發的戰機，尤其是用於應對裝甲車和地面部隊，主要用於近距離的空中支援任務。 而F－15戰機則可執行空對空和空對地的攻擊任務，由兩名機師組成隊伍，其中一名機師把控飛行方向，另一名機師則協同操控武器系統。