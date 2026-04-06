霍爾木茲海峽封鎖觸發化肥荒　印度斯里蘭卡農民恐慌囤貨憂缺糧

霍爾木茲海峽航運中斷後，遭受衝擊的遠不止石油和天然氣，化肥供應鏈同樣受到重創。這讓高度依賴海灣地區進口化肥的南亞國家倍感焦慮。



英國《衛報》4月4日報道稱，印度和斯里蘭卡的農民已經感受到石油和化肥短缺帶來的連鎖反應，儘管官方一直聲稱庫存充足，但恐慌情緒正不斷蔓延。

52歲的印度農民古爾溫德·辛格從未想過，伊朗戰火會波及他在旁遮普的土地。

辛格在被譽為「印度糧倉」旁遮普邦擁有一座小農場，他在那裏輪種小麥和水稻。這場遠在千里之外的衝突讓他焦慮不堪，不敢想這一季的水稻收成會變成什麼樣。

「我們本就在微薄的利潤上苦苦掙扎，」辛格說，「如果拿不到化肥，產量就會下降。這不僅會影響我整個家庭，也會影響整個地區，因為我們完全依賴農業。」

圖拍攝於2025年6月22日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

「我們祈禱這場戰爭早點結束，因為它終究會殃及我們。」辛格說。

一個多月前，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊，作為報復，伊朗決定封鎖全球關鍵航運通道霍爾木茲海峽，此舉讓海灣國家石油和天然氣運輸受阻，全球能源市場陷入動盪之中。

分析人士警告稱，封鎖霍爾木茲海峽的影響，很快將遠遠超出石油價格的暴漲，甚至可能對全球糧食安全造成毀滅性打擊。

據報道，全球約三分之一的海運化肥貿易高度依賴霍爾木茲海峽，一旦航運受阻，影響很快會傳導至農田。世界糧食計劃署估計，如果中東戰事到6月仍未結束，全球可能會新增近4500萬人陷入嚴重飢餓。

專家表示，印度和斯里蘭卡等南亞國家尤其脆弱，因為它們嚴重依賴進口化肥以及農業所需的進口天然氣和燃料。

報道指出，印度是全球第二大化肥消費國，年消耗量超過6000萬噸，其大部分成品和原材料通常來自海灣國家，並經由霍爾木茲海峽運輸。

圖為2026年4月1日，此前剛穿越霍爾木茲海峽的貨輪Jag Vasant，停靠印度孟買港口進行液化石油氣（LPG）轉運。（Reuters）

在印度等國，天然氣和化肥短缺引發的連鎖反應可能持續數月，影響農民能夠種植的作物種類和產量，最終可能導致水稻等關鍵農產品(7.090, -0.32, -4.32%)庫存不足。

與此同時，農民灌溉、收割、加工、儲存和運輸作物的能力，也將受到石油和柴油短缺以及電價飆升的沉重打擊，進一步引發外界對糧食短缺的擔憂。

據報道，2023至2024年，印度在化肥補貼上花費了超過1.8萬億盧比（約合1517億港元），這一龐大數字突顯了化肥對印度農民的重要性，也意味着農業部門對全球價格衝擊極為敏感。

印度農業經濟學家德溫德·夏爾馬表示，早期信號表明，戰爭導致供應趨緊、成本上升，而這些壓力已經轉嫁給農民：「印度農業仍然嚴重依賴化肥，任何供應的中斷都會迅速引發焦慮」。

2026年3月7日，印度阿薩姆邦（Assam）納高恩區（Nagaon）的部落婦女在稻田中清理雜草。（Getty）

中東戰事已經給供應鏈帶來了壓力。印度農民表示，他們尤其擔心尿素的供應。這種氮肥作為印度農業的核心被廣泛使用，年消耗量約為3500萬至4000萬噸。雖然大部分尿素在印度國內生產，但其生產嚴重依賴進口天然氣，而目前印度的天然氣供應本就十分緊張，供應給化肥廠的天然氣已被削減了30%。

在旁遮普邦和哈里亞納邦等主要產糧地區，當地農民表示，伊朗局勢對他們的直接影響尚未顯現，但恐慌已經在蔓延。印度秋收作物的採購通常在5月開始，趕在6月和7月種植水稻和棉花等作物之前，這意味着在化肥短缺真正影響收成之前，農民的窗口期已經很短。

據報道，印度夏季種植季的大米產量約為1億噸，農民通常會在接下來的15到20天內購買化肥，但現在，很多人已經在提前囤貨。

「我幹這行35年，從未見過這樣的恐慌，」卡納塔克邦胡布利市的化肥零售商普拉卡什·林布亞·斯瓦米說。

早前已有報道稱印度幾家化肥廠面臨天然氣短缺，然而，印度官方堅稱化肥廠運轉正常，且緩衝庫存高於去年。

「目前，我們的庫存比去年更多，這表明供應狀況良好。」印度化學品與化肥部高級官員阿帕娜·S·夏爾馬說。她還表示，印度的採購渠道正在從傳統的海灣供應商向多元化發展。

2025年8月15日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在德里（Delhi）舉行的獨立日慶祝活動上向全國發表演說。（Reuters）

印度總理莫迪3月23日對議會說，政府已經為夏季播種季節的肥料供應做出了充分的安排，「在石油、天然氣和化肥進口方面有了多樣化的選擇」。莫迪還鼓勵印度農民採用自然耕作方式。

儘管印度官方再三做出保證，農民的焦慮仍在持續。「現實情況是，大家都沒什麼信心。」半島電視台網站直言。

在印控克什米爾地區，53歲的芥菜種植者古拉姆·拉蘇爾說，化肥價格的上漲比化肥供應中斷發生得更快。「我們會聽到戰爭的消息，聽到航運問題的消息，甚至在短缺發生之前，化肥就已經漲價了。」拉蘇爾表示。

他補充說，在這種情況下，即使化肥尚未出現短缺，農民通常也會提前採取應對措施，減少化肥使用量，「如果我們用得少，產量就會下降，但有時候我們別無選擇。」

《衛報》指出，印度很多小農戶本就處於虧損狀態，背負着沉重債務，雖然官方對農作物提供了大量補貼，但農業專家長期認為該體系存在結構性問題且充滿剝削。

「由於恐慌，我周圍的農民已經開始囤積化肥，儘管它們的保質期有限，」旁遮普安巴拉的農民特傑維爾·辛格說，「任何短缺都會影響我們的生產力。農民本就承受着成本上漲的壓力，這將是一次重大打擊。」

2月17日，斯里蘭卡科倫坡，麵包師傅將餡料放在麵粉團上。（Dinuka Liyanawatte／路透社）

在斯里蘭卡，同樣充斥着對關鍵農作物化肥將耗盡的強烈擔憂。就在不到五年前，該國農民也曾面臨類似困境，當時的一場經濟危機導致斯里蘭卡無力購買進口化肥，造成了慘重的經濟損失和基本農作物的嚴重短缺。

根據聯合國的一份報告，如果海灣地區衝突持續並繼續阻礙化肥供應，斯里蘭卡將成為繼蘇丹之後最脆弱的國家之一。

斯里蘭卡「全國農業團結陣線」主席阿努拉達·坦納孔警告稱，斯里蘭卡即將面臨的化肥危機甚至比其燃料危機更為嚴重。「政府和官員一直說有足夠的化肥。那是個大謊言。根本沒有庫存。」他說：「如果第二季（5月至8月）收成受到影響，就會出現嚴重的糧食安全問題。糧食安全無法保障，就會對國家安全構成威脅。」

在斯里蘭卡中部的波隆納魯沃，農民蘭吉特·胡盧加勒說，他所在地區的化肥庫存已經見底，價格幾乎翻了一番。

「作為農民，一個月內我們將面臨一場巨大的危機」，他絕望的說，「到那時，這個國家將面臨一場糧食危機。」