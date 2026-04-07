被反對出席英國音樂節　Kanye West：願以行動證明非反猶

倫敦「無線音樂節」（Wireless Festival）邀請美國饒舌歌手Kanye West（現改名Ye）壓軸嘉賓，但因其反猶爭議遭到反對。Kanye West周二（4月7日）首度開腔回應稱願意於英國猶太社區成員會面，以行動證明改變。



此前，Kanye West多次發表反猶言論、發行含不當內容歌曲及出售印有納粹標誌的T恤，引發政界人士和社區領袖反對，要求取消其壓軸嘉賓身份，但音樂節主辦方拒絕。

Kanye West曾發行一首名為《希特勒萬歲》（Heil Hitler）的歌曲，並出售印有納粹標誌的T恤。今年較早時候，他在《華爾街日報》刊登整版廣告，就反猶言論公開道歉，並自稱患有未確診的腦損傷和精神健康問題。

美國饒舌歌手Kanye West（現改名為Ye）5月8日發布的新曲《Heil Hitler》（意為「希特拉萬歲」）再次因親納粹立場引發爭議，遭YouTube、Reddit及音樂串流平台Spotify和Apple Music下架，惟在社交平台X上仍可見。（X截圖）

Kanye West在聲明中表示，其唯一目標是赴倫敦現場呈現一場傳遞團結與愛的演出，稱「非常希望與英國猶太社區成員見面、傾聽他們心聲」，並承諾會用行動證明改變。

英國猶太人代表委員會回應稱，需要看到他真誠悔意與改變，且僅在他放棄參加音樂節的前提下才會見面。

多次發表反猶言論的美國饒舌歌手Kanye West（現改名Ye），7月將於英國倫敦的音樂節活動演出。百事可樂及全球最大烈酒生產商Diageo等飲料巨頭在4月5日宣布退出贊助。(Getty)

對此，英國首相施紀賢（Keir Starmer）和衞生大臣施卓添（Wes Streeting）均批評邀請Kanye West的決定，並認為應取消演出。英國政府消息人士表示正在審查是否允許Kanye West入境，而包括百事可樂在內的至少四家音樂節贊助商已與活動劃清界限。

目前，音樂節主辦方尚未做出回應，該音樂節將於7月10日至12日倫敦芬斯伯里公園（Finsbury Park）舉行，其總經理曾表示Kanye West應得到「原諒」。