路透社：受伊朗戰爭影響　美國通知歐洲或延遲交付武器

路透社周四（4月17日）引述三名知情人士稱，美國官員已告知歐洲方面，由於伊朗戰爭持續消耗美國武器庫存，一些此前簽訂的武器交付合同可能會被推遲。



要求不具名的這些消息人士透露，包括波羅的海地區和斯堪的納維亞半島在內的多個歐洲國家將受此影響。

2026年4月16日，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

消息人士說，部份武器是歐洲國家根據「對外軍售計劃」（FMS）購買的，但尚未交付。這些武器的交付很可能會被推遲。

白宮、五角大樓和國務院沒有立即回應置評請求。

《華爾街日報》15日引述知情者報道，特朗普政府希望美國汽車製造商和其他製造業者在武器生產中發揮更大作用，類似於二戰期間的做法。五角大樓高層已跟通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford Motor）等公司高管，就武器和其他軍用物資的生產舉行會談。

圖為2026年3月29日，社交媒體流傳照片，顯示一架美國E-3「哨兵」空中預警機，在沙特阿拉伯的美軍基地遭伊朗攻擊後受損。（SOCIAL MEDIA/via REUTERS ）

由於俄烏和中東戰爭不斷消耗美國武器庫存，五角大樓有意動員這些企業的人力和產能提高軍火配備的產量，充當傳統國防企業的後盾，探討集中於製造業者可多快速將生產轉移到國防用途。

本文獲《聯合早報》授權轉載

