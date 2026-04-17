路透社：受伊朗戰爭影響 美國通知歐洲或延遲交付武器
撰文：聯合早報
出版：更新：
路透社周四（4月17日）引述三名知情人士稱，美國官員已告知歐洲方面，由於伊朗戰爭持續消耗美國武器庫存，一些此前簽訂的武器交付合同可能會被推遲。
要求不具名的這些消息人士透露，包括波羅的海地區和斯堪的納維亞半島在內的多個歐洲國家將受此影響。
消息人士說，部份武器是歐洲國家根據「對外軍售計劃」（FMS）購買的，但尚未交付。這些武器的交付很可能會被推遲。
白宮、五角大樓和國務院沒有立即回應置評請求。
《華爾街日報》15日引述知情者報道，特朗普政府希望美國汽車製造商和其他製造業者在武器生產中發揮更大作用，類似於二戰期間的做法。五角大樓高層已跟通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford Motor）等公司高管，就武器和其他軍用物資的生產舉行會談。
由於俄烏和中東戰爭不斷消耗美國武器庫存，五角大樓有意動員這些企業的人力和產能提高軍火配備的產量，充當傳統國防企業的後盾，探討集中於製造業者可多快速將生產轉移到國防用途。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普稱伊朗同意交出濃縮鈾 美國與德黑蘭「已達成很多協議」特朗普宣布以色列黎巴嫩停火後 黎巴嫩批以軍違反停火襲南部村莊特朗普稱伊朗戰爭應該很快就要結束 強調絕不讓德黑蘭擁有核武器特朗普稱曾去信習近平要求別向伊朗供應武器 對方回信：沒這樣做