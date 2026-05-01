伊朗：與美國長期積累懷疑　期待談判可迅速達成結果不切實際

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）說，期待伊朗和美國的談判迅速達成結果並不現實。



新華社引述伊朗媒體周五（5月1日）凌晨的報道，巴加埃在一個電視節目中說，伊朗伊斯蘭革命勝利47年來，伊朗對美方行為積累了深深的不信任和懷疑。他強調，不應期望談判在短時間內達成結果，「畢竟，這是一場極其血腥的戰爭」。

巴加埃指美國和以色列「極其殘酷」，過去兩年半在加沙地帶和黎巴嫩的衝突證明了這一點。他說：「在這種情況下，無論調解人是誰，期望短時間內達成協議是不現實的。」

2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一名男子騎著電單車經過一棟建築物上的反美壁畫。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

而伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周四（4月30日）同黎巴嫩議長貝里（Nabih Berri）通電話，強調「制止以色列侵略黎巴嫩」是伊朗和美國停火方案的一個組成部分。

阿拉格齊和貝里在通話中討論了地區局勢發展以及巴基斯坦正在斡旋的談判。阿拉格齊高度讚揚黎巴嫩對以色列侵略的抵抗，重申對黎巴嫩的堅定支持。

阿拉格齊說，「制止以色列侵略黎巴嫩」是伊朗和美國停火方案的一個組成部分，並將在任何未來進程中持續作為伊朗的優先事項。

貝里說，以色列多次違反停火協議，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）方面表示相關違規行為已超過500宗。貝里感謝伊朗為支持黎巴嫩付出的努力，強調需要加大國際壓力追究以色列責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

