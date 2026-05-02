美國稱封阿曼灣致伊朗損48億美元　特朗普：美軍似「海盜」般攔截

美國防部五角大廈官員近期表示，美軍自4月13日對阿曼灣進行的封鎖，已造成伊朗損失至少48億美元（約376億港元）的石油收入，期間攔截40多艘試圖透過運送石油及其他違禁品突破封鎖的船隻。特朗普（Donald Trump）則在5月1日（周五）稱，美軍如同「海盜」一般去攔截伊朗船隻。



綜合美媒Axios及路透社報道，總計有31艘載有5,300萬桶伊朗原油的油輪，在封鎖期間滯留海灣，其價值至少達48億美元，其中有兩艘船隻已被美國扣押。

資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

特朗普在描述美軍數天前扣押一艘船隻的情況時稱，「我們接管了這艘船，我們接管了貨物，我們接管了石油。這是一門非常有利可圖的生意。」特朗普還表示，「我們就像海盜。我們有點像海盜，但我們不是在玩遊戲」。

部分德黑蘭的船隻在離開伊朗港口後被美國扣押。此外，在亞洲水域的受制裁貨櫃船及伊朗油輪亦遭扣押。而由於陸上儲油設施接近飽和，無法為新油輪裝載石油，伊朗已開始使用舊油輪作為海上浮動儲存。