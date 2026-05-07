特朗普叫停護航計劃　美媒：沙特禁美軍使用基地及空域執行行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月5日（周二）宣布，暫停引導滯留在霍爾木茲的商船通過海峽。美媒引述兩名美方官員報道，在沙特阿拉伯暫停美軍使用其基地和領空執行該行動後，特朗普突然叫停為商船護航的「自由計劃」（Project Freedom）。



美國《國家廣播公司》（NBC）引述美方官員報道，特朗普3日（周日）下午在社交平台上宣布啟動「自由計劃」，令海灣盟友感到意外，此舉激怒了沙特阿拉伯的領導層。

作為回應，沙特阿拉伯告知美國，將不允許美軍戰機從利雅德（Riyadh）東南部的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Airbase）起飛，也不允許戰機飛越沙特阿拉伯領空以執行護航計劃。

特朗普5日法文宣布暫停護航「自由計劃」：

2026年5月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上宣布，暫停為商船護航通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」（Project Freedom），觀察是否能夠與伊朗達成長期協議。（X@RapidResponse47）

兩位美國官員表示，特朗普與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）的通話未能解決問題，迫使特朗普暫停「自由計劃」，以恢復美軍對關鍵空域的使用權。

報道指，美國其他在海灣地區的盟友也對護航計劃措手不及；特朗普是在行動開始後才與卡塔爾領導人進行通話。

一位沙特阿拉伯消息人士告訴NBC，特朗普與王儲「一直保持定期聯繫」。消息人士還補充說，沙特阿拉伯官員也與特朗普、副總統萬斯（JD Vance）、美國中央司令部以及國務卿魯比奧（Marco Rubio）保持聯繫。

當被問到部份海灣國家領導人對美國宣布護航的行動感到措手不及時，一位白宮官員在一份聲明中表示：「地區盟友事先已得到通知。」

2026年5月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與UFC格鬥選手舉行活動。（Reuters）

一位中東外交官表示，美國在特朗普宣布該計劃之前並未與阿曼協調「自由計劃」。這位外交官說：「美國先宣布了該計劃，然後才與我們協調，我們當時並沒有感到不安或憤怒。」