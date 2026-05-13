伊媒：伊朗提出5項先決條件 獲落實前不參加下輪和談
撰文：蕭通
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伊朗媒體5月12日報道，伊朗向美國提出了5項條件，在全部獲得落實前，不會參與新一輪談判。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日重申，結束所有戰事和解除海上封鎖是談判的先決條件。
伊朗法爾斯通訊社（Fars News Agency）報道，伊朗提出了5項條件，作為重建互信、展開談判的最低保障。
消息人士稱，該5項條件包括：結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭；解除對伊朗制裁；釋回伊朗被凍結的資產；賠償伊朗的戰爭損失；承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。
報道指出，伊朗並告知巴基斯坦，美國持續的海上封鎖，加劇了伊朗對談判的不信任。德黑蘭認為，如果該5個條件得不到滿足，就不可能進行新的談判。消息人士解釋，美國的停戰方案屬單方面制定，旨在服務於美國利益。
伊朗外交部：須結束所有戰事及解除海上封鎖
伊朗外交部發言人巴加埃同日也稱，結束所有戰事和解除海上封鎖，是重啟談判的先決條件。他批評，美國要求是伊朗徹底投降，並非真正對話。此外，封鎖霍爾木茲海峽的責任在於美國，根據國際法，海上封鎖構成戰爭行為。
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