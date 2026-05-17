彭博：中國訂單不及預期一半　波音在華市場份額恐持續壓縮

美國總統特朗普（Donald Trump）訪華期間，中國承諾向波音公司（Boeing）購買200架客機，結束長達九年的銷售「空窗期」，惟訂單規模還不及外界早前預期500架的一半。



據彭博社報道，自2017年11月以來，波音一直未獲中國航空公司的重大訂單。受2018年中美貿易戰、737 Max機型因設計缺陷停飛及疫情等多重打擊，波音目前在華市佔率跌至44%。相反，受惠於歐洲對華的務實交涉與本地化生產，競爭對手空中巴士（Airbus）去年10月在天津開設第二條單通道客機組裝線，市佔率已擴大至55%；而中國國產品牌商飛（Comac）亦正迅速崛起。

資料圖片：波音E-4B，又稱為「末日飛機」，全稱為「國家空中指揮中心」（NAOC），前身為「國家緊急空中指揮所」（NEACP），由波音747-200客機改裝而成，當美國受核攻擊或進入緊急狀態或地面基地受摧毀時可轉作空中指揮中心。（Getty）

報道指出，航空業已成為中美兩國的地緣政治談判籌碼。去年4月，美國特朗普政府向中國產品徵收最少145%關稅，導致中方拒收部分波音客機，並要求內地航空公司停買美國零件；華府隨後於5月暫停出口飛機引擎作反擊，迫使中國商飛削減產量。隨着目前中美落實貿易休戰，加上特朗普政府協助，波音得以全面重返中國市場。

中國航空市場規模預計在未來二十年將擴大一倍。分析認為，面對全球飛機短缺及航空公司承受高昂燃油成本，波音應提高737 Max及787夢幻客機產量。若要真正挽回中國市場，波音應考慮優先供貨予中國客戶，並提供罕見的大幅折扣，以降低客機的終身營運成本。