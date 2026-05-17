彭博：中國訂單不及預期一半 波音在華市場份額恐持續壓縮
撰文：藺思含
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美國總統特朗普（Donald Trump）訪華期間，中國承諾向波音公司（Boeing）購買200架客機，結束長達九年的銷售「空窗期」，惟訂單規模還不及外界早前預期500架的一半。
據彭博社報道，自2017年11月以來，波音一直未獲中國航空公司的重大訂單。受2018年中美貿易戰、737 Max機型因設計缺陷停飛及疫情等多重打擊，波音目前在華市佔率跌至44%。相反，受惠於歐洲對華的務實交涉與本地化生產，競爭對手空中巴士（Airbus）去年10月在天津開設第二條單通道客機組裝線，市佔率已擴大至55%；而中國國產品牌商飛（Comac）亦正迅速崛起。
報道指出，航空業已成為中美兩國的地緣政治談判籌碼。去年4月，美國特朗普政府向中國產品徵收最少145%關稅，導致中方拒收部分波音客機，並要求內地航空公司停買美國零件；華府隨後於5月暫停出口飛機引擎作反擊，迫使中國商飛削減產量。隨着目前中美落實貿易休戰，加上特朗普政府協助，波音得以全面重返中國市場。
中國航空市場規模預計在未來二十年將擴大一倍。分析認為，面對全球飛機短缺及航空公司承受高昂燃油成本，波音應提高737 Max及787夢幻客機產量。若要真正挽回中國市場，波音應考慮優先供貨予中國客戶，並提供罕見的大幅折扣，以降低客機的終身營運成本。