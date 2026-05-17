朝鮮女足球會「我故鄉」抵達韓國　爭取殺入女子亞冠決賽

朝鮮職業女子足球隊「我故鄉」5月17日下午2時30分左右抵達仁川國際機場，準備在韓國出戰。



韓聯社報道，多個脫北者團體和自由統一和平連帶等公民團體在機場等待久違訪韓的朝鮮選手團。在聽聞搭載代表團的班機飛抵消息後，團體成員們舉起寫有「歡迎我故鄉女足」字樣的橫幅並高喊歡迎口號。

2026年5月17日，多個脫北者團體和自由統一和平連帶等公民團體在機場等待久違訪韓的朝鮮選手團。在聽聞搭載代表團的班機飛抵消息後，團體成員們舉起寫有「歡迎我故鄉女足」字樣的橫幅並高喊歡迎口號。（Reuters）

「我故鄉」職球員抵達後，並未向媒體記者和公民團體致意。一行現身入境大廳之後，徑直離開機場，搭乘提前為他們準備的車輛後離開。代表團在韓期間將停留在京畿道水原市的一家酒店。

2026年5月17日，朝鮮職業女子足球隊「我故鄉」俱樂部通過仁川國際機場抵達後入境韓國。（Reuters）

韓國統一部曾在4日表示，朝鮮一間女子足球會將派員赴韓比賽，這將會是自2018年平昌冬奧後，首次有朝鮮運動員踏足韓國。

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路透社早前報道，韓國統一部的聲明指，朝鮮女足球會我故鄉（Naegohyang Women's FC，又譯奈古香）17日將派出由27名球員及12名職員前往韓國，並於20日在水原出戰女子亞洲冠軍球會盃對水原FC的四強賽事。

賽事勝方將於23日在水原與墨爾本城或東京綠茵爭奪今屆冠軍，但統一部提到，假如奈古香在四強落敗，會當天即時返回朝鮮。

朝韓關係近年持續緊張，平壤方面視韓國為「最敵對國家」，而且無意尋求統一。韓國在李在明上台後，一直希望緩和局勢。

韓國與朝鮮組女子冰曲聯隊出戰平昌冬奧，被視為兩韓關係好轉的例證。（Reuters）

而在2018年的平昌冬奧，朝鮮除了派運動員到韓國參賽，兩國亦首次組成聯隊出戰冰上曲棍球賽事。