中俄聯合聲明：汽車航空等領域加強合作　鞏固能源合作夥伴關係

俄羅斯總統普京完成訪華之旅，中方5月20日公布中俄聯合聲明內容，包括雙方將在汽車、船舶、民用航空工業等領域大力發展合作，提升合作水平，本著兼容並蓄原則，並考慮各自國內法律及國家發展重點，持續拓展數碼經濟、人工智能等訊息通信技術、跨境電商、開採相關礦產等領域合作，共同促進重點合作項目實施，進一步釋放中俄合作潛力。



雙方又支持在化工和冶金領域實施項目，商定積極推動在聯合礦產開發、綠色標準等領域合作。

雙方也商定繼續鞏固發展全面能源合作夥伴關係，支持企業深化油氣、煤炭、民用核能、可再生能源包括綠色電力證書等領域互利合作。

聲明全文如下：

中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明

應中華人民共和國主席習近平邀請，俄羅斯聯邦總統普京於2026年5月19日至20日對中華人民共和國進行國事訪問。兩國元首在北京舉行正式會談，並共同出席2026－2027年「中俄教育年」開幕式。中華人民共和國國務院總理李強同俄羅斯總統普京舉行會見。

中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下稱「雙方」），聲明如下：

一

今年是雙方宣佈決心發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。

《中俄睦鄰友好合作條約》繼承弘揚了歷史悠久的中俄交往傳統，遵循公認的國際法原則和準則，為當代中俄關系發展奠定長期法律基礎，不僅充分彰顯兩國人民源遠流長的睦鄰友好關係、發展世代友好的意願，也是和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值的具體體現。

《中俄睦鄰友好合作條約》中所固定下來的雙邊協作基本原則歷經時間考驗，時至今日仍具有重要現實意義。中俄在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處原則基礎上，支持彼此獨立自主選擇社會制度和發展道路權利，相互支持維護歷史文化認同和傳統價值觀，兩國關係具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質。

1996年4月25日的中俄聯合聲明以及2001年7月16日《中俄睦鄰友好合作條約》中確立的兩國關係發展模式成為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的基石。在雙方不懈努力下，這一關係達到歷史最高水平並不斷向前發展，展現成熟特質，具有內生動力，不受任何外部影響，其穩定性和全面性完全符合兩國和兩國人民根本利益，符合中俄各自總體國家發展任務，也為促進公正的世界多極化和國際關係民主化作出重要貢獻。

雙方同意根據《中俄睦鄰友好合作條約》第二十五條對其予以延期，將繼續恪守該條約及2021年6月28日發表的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於〈中俄睦鄰友好合作條約〉簽署20周年的聯合聲明》各項原則和精神，推動雙邊關係繼續向更高水平、更高質量發展。

2026年5月20日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與普京舉行茶敘。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

二

雙方將以元首外交為引領，全面貫徹落實兩國元首達成的重要共識，繼續保持密切高層交往，保障政府、立法機構及黨際間交往機制高效暢通運行。

雙方將繼續鞏固兩軍傳統友好，增進軍事領域互信，完善合作機制，拓展聯合演訓和海空聯合巡航，加強雙邊及多邊框架下協調配合，攜手應對各種風險與挑戰，共同維護全球和地區安全穩定。

雙方將共同打擊走私麻醉藥品、精神藥物及其前體和武器，網絡犯罪、跨國有組織犯罪、經濟犯罪、跨境腐敗和非法移民等活動，並加強執法能力建設合作。

雙方將通過金融情報交流繼續在打擊洗錢和恐怖融資領域加強雙邊協作，在反洗錢多邊框架下保持協作。加強青少年對洗錢及其上游犯罪的風險認識和防範意識，守護兩國未來安全。

雙方願深化在應急管理領域全面交流與合作，加強防災減災救災領域合作，並在安全生產風險防控方面開展協作。

雙方強調應保護在對方境內第二次世界大戰中犧牲烈士的紀念設施，並將繼續就紀念設施保護管理、共同推進搜尋挖掘烈士和失蹤人員遺骸、紀念緬懷英烈以及完善相關法律法規基礎等方面開展合作。

雙方高度評價近年來兩國經貿合作保持高質量發展，為改善兩國人民福祉作出積極貢獻。雙方將繼續加強經貿政策溝通交流，鞏固重點領域合作，挖掘新的增長點，推動貨物貿易和服務貿易提質升級，堅定捍衛自主發展雙邊經貿夥伴關係的權利。

雙方將在汽車、船舶、民用航空工業等領域大力發展合作，提升合作水平，本着兼容幷蓄原則，並考慮各自國內法律及國家發展重點，持續拓展數字經濟、人工智能等訊息通信技術、跨境電商、開採相關礦產等領域合作，共同促進重點合作項目實施，進一步釋放中俄合作潛力。

雙方支持在化工和冶金領域實施項目，商定積極推動在聯合礦產開發、綠色標準等領域合作。

雙方指出，兩國在平等互利基礎上開展投資合作，助力實施重大投資合作項目，保障投資者合法權益，確保公正的投資環境。雙方投資合作展現積極態勢，實現高水平發展並不斷推進。雙方願繼續推動投資合作提質增效，支持中俄投資合作委員會工作，更好發揮委員會秘書處在落實各項共識方面的作用。

雙方將履行2025年5月8日簽署的《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於促進和相互保護投資的協定》規定的義務，持續優化營商環境，提升投資便利化和保護水平，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

雙方指出，《中俄投資合作規劃綱要》具有重要意義。為提升兩國投資合作水平，雙方願加大力度支持規劃中所列重點領域投資合作。

雙方高度評價中俄能源合作取得的豐碩成果，商定繼續鞏固發展全面能源合作伙伴關係，支持企業深化油氣、煤炭、民用核能、可再生能源包括綠色電力證書等領域互利合作，保障能源跨境基礎設施安全穩定運營，促進能源運輸暢通，推動能源生產國與能源消費國擴大對話，共同維護全球能源市場穩定，基於能源公正原則提升能源安全保障水平。

雙方將繼續推進田灣核電站和徐大堡核電站建設項目，確保按時完成建設並投入運行。在此基礎上深化和平利用核能領域合作，逐步推進熱核聚變、快堆和閉式核燃料循環領域合作，基於互利共贏和利益均衡原則，探討通過「一攬子」方式開展核燃料循環前端和共建核電項目合作。

雙方將繼續發展兩國金融領域合作，發揮中俄總理定期會晤委員會金融合作分委會、中俄財長對話和其他有關領域合作機制潛力，保持本幣結算方面取得的進展，穩步推進中俄在銀行領域和在資本市場務實合作，更好服務兩國經濟和資本市場健康穩定發展，深化關稅、稅收等領域合作。

雙方將繼續推進雙多邊財金合作進程，加強宏觀經濟政策溝通與協調，實現經濟可持續發展並有效應對全球經濟挑戰。

雙方願全面加強海關合作，積極開展智慧海關合作交流互鑑，不斷提升海關治理能力，持續優化監管服務；深入推進「單一窗口」互聯互通合作，促進雙邊貿易便利，在雙邊訊息交流問題上繼續積極協作。

雙方願多措並舉保障中俄邊境口岸暢通，積極開展智慧口岸合作，持續加快口岸基礎設施現代化改造，同步提升口岸雙向往來通關效率，全面提升口岸互聯互通水平。加快推進黑瞎子島（大烏蘇里島）客貨運公路口岸建設。

雙方願繼續加強兩國航空運輸領域合作，鼓勵雙方航空公司按照兩國航權安排，根據市場需求增加更多客貨運航線航班。

雙方重申將按照1991年5月16日《中華人民共和國和蘇維埃社會主義共和國聯盟關於中蘇國界東段的協定》第九條精神，同朝鮮一道繼續就圖們江出海問題做好三方協商工作；按照2004年10月14日《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於中俄船隻在黑瞎子島地區（塔拉巴羅夫島和博利紹伊烏蘇里斯基島地區）周圍水域航行的議定書》精神，加緊推進有關水域航行協定草案的雙邊談判。

雙方願加強中俄跨境交通基礎設施建設，提高跨境客貨運輸效率。繼續組織開展使用無人駕駛技術的跨境貨物運輸。雙方強調交通領域協作的重要作用，交流在空運、陸運和船舶自主航行領域使用無人技術的法律規制經驗。

雙方將保障中俄跨境通道走廊無障礙運行，加強中歐班列互利合作，保持運價穩定，繼續支持中歐過境俄羅斯開展鐵路、公路和海上貨物運輸。持續推進旨在增加北極航道貨運量及其整體發展的建設利用領域務實合作。

雙方願擴大中國、俄羅斯之間進出口以及過境第三國的鐵路貨運量。雙方將同步加強鐵路國境站基礎設施及後方通道建設，構建暢通穩定、可持續健康發展的鐵路物流通道，共同保障貨物運輸安全和效率。

雙方願加深跨境收費公路大橋建設領域協作，例如黑河－布拉戈維申斯克公路大橋。雙方願繼續發展「歐洲－中國西部」國際交通走廊，推動實現俄羅斯、中國、哈薩克斯坦公路互聯。

雙方高度評價進一步深化由蒙古國參與的三方機制統籌協作及中蒙俄經濟走廊的前景，將積極推動該走廊框架下關鍵共建項目落實及協作。雙方同意為蒙古國加入包括上海合作組織在內的地區一體化進程提供協助。

雙方願深化農林領域合作，進一步加強農業領域投資合作，加快在俄羅斯遠東地區合作建立中俄農業合作試驗示範區，將其作為俄羅斯國際跨越式發展區政策落地見效的試點項目。

深化農業領域協作符合中俄經濟利益，有助於提升兩國糧食安全。在確保安全前提下，在風險評估基礎上，雙方將共同致力於全面擴大從俄羅斯無疫區向中國提供的肉類產品的品類和數量，包括牛、豬副產品，攜手推動俄羅斯符合要求的禽肉企業產品恢復輸華，深化中俄寵物食品雙向貿易。雙方期待由中國向俄羅斯提供更加豐富的動植物產品，攜手推動中國符合要求的禽肉企業產品輸俄，並進一步擴大中國輸俄水產品企業註冊數量。

雙方將進一步加強東北虎、東北豹、大熊貓、金絲猴、候鳥等野生動物保護合作，加強自然保護地管理經驗交流。

雙方商定繼續實施符合中俄共同利益的國家航天計劃大項目，積極推進包括國際月球科研站、月球與深空探測在內航天各重點領域合作，綜合提升合作層次和水平。

雙方決定持續深化衛星導航領域互利交流，積極推動落實《2026至2030年中俄衛星導航領域合作路線圖》，保障北斗衛星導航系統和格洛納斯全球衛星導航系統的互補性，造福世界各國用戶。

雙方願持續加強中俄無線電頻率協調和使用、衛星頻軌資源協調和使用領域的合作，不斷深化中俄在衛星網路、物聯網領域的經驗交流與合作。

雙方商定探索建立軟件合作機制，共同賦能數字基礎設施建設。深化開源領域合作交流，推動優質開源成果在重點行業的產業化落實，實現兩國開源領域的共同發展。

雙方商定加強在環保、水資源領域的密切協作。持續深化跨界水水文報汛和防洪領域合作，保障兩國邊境地區防洪安全。繼續深化跨界水體水質保護務實合作，就突發生態環境事件應急聯絡保持協作，推動建設跨界自然保護地網絡，保護生物多樣性，加強廢物管理領域合作，繼續推動二十國集團、金磚國家、上海合作組織、東北亞次區域環保合作方案框架下的自然保護合作。

雙方認同標準化合作對促進兩國技術進步和貿易便利化的重要作用，將進一步深化重點領域標準化合作，包括推進汽車、兒童用品、有機產品等領域標準互認，並且在合格評定領域建立長期的訊息交流合作機制。

雙方商定持續深化知識產權交流與合作，為兩國申請人及權利人提供更優質的服務，共同營造良好的營商與法治環境。在數字經濟、人工智能技術發展的背景下推進知識產權保護的經驗交流與實踐分享。

雙方強調加強中俄反壟斷政策領域合作的重要性。雙方在執法領域務實協作機制下，有效揭露和制止具有跨境特點的違反反壟斷法的行為。雙方願推動落實兩國關於公平競爭和反壟斷領域的政府間協議，保障兩國人民利益。

雙方願深化消費者權益保護領域協作，共同採取措施保障其應有水平，包括跨境採購服務、電子商務和旅遊服務領域。

雙方認為計量是保障國際貿易交往的重要基礎。雙方通過每年召開的中俄計量合作工作組會議，在能源、醫療健康等計量領域取得務實合作成果。雙方願繼續開展經驗交流和計量領域技術專業人才互訪，並且商定在雙方共同關心的領域繼續開展國家計量單位基準聯合比對。雙方願繼續深化在計量領域的交流與合作。

雙方願推動深化住房城鄉建設領域合作，開展寒冷地區「好房子」聯合研究，加強「城市基礎設施生命線安全工程」、城市更新、建設行業數字與人工智能技術應用等專業領域相關方向互學互鑑。

雙方高度重視並歡迎中國東北地區和俄羅斯遠東地區以及中國長江中上游地區和俄羅斯伏爾加河沿岸聯邦區在經貿、投資和人文領域合作的積極發展，支持兩國地方間和邊境地區加強交流，擴大合作。中方歡迎俄方就國際跨越式發展區進行政策宣介。

雙方商定在《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》框架下深化中國同歐亞經濟聯盟的務實合作，持續推進共建「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟發展規劃在交通、物流、運輸、數字化、電子商務、政策協調和消除貿易壁壘、食品、農產品貿易等領域對接。雙方認為該對話機制對於促進貿易合作至關重要，有利於深化亞太與歐亞地區經濟一體化及互聯互通，推動共建「一帶一路」倡議與構建「大歐亞夥伴關係」共同發展。雙方願進一步升級拓展中方與歐亞經濟聯盟及其成員國之間的經貿合作制度性安排，提高貿易自由化和便利化水平。

2026年5月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在北京會晤中國國家主席習近平，雙方簽署多份合作文件。（Reuters）

三

雙方堅持文化和文明多樣性，支持彼此保護文化歷史認同和傳統道德價值觀，堅定維護文化主權，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。

雙方認為，應進一步加強聯合國教科文組織作為政府間人文交流普遍性平台的作用，推動開展相互尊重的專業對話，促進成員國間高效溝通，增進團結。

雙方一致同意，人文合作是中俄雙邊關係中重要的民意根基與精神紐帶，通過教育互通、文化互融、青年互動，深化雙方民眾認同，為政治互信、經貿協作築牢社會基礎。

雙方充分肯定教育領域合作成果，商定進一步推動中俄教育機構建立夥伴關係，共同舉辦活動，促進兩國教育工作者交流經驗和良好實踐。

雙方將高質量舉辦「中俄教育年」，推進各領域務實合作，深化人文交流。進一步推動中俄高校及科研機構建立合作伙伴關係，促進兩國教育領域經驗交流及實踐。繼續擴大雙向留學規模，加強兩國高校高水平人才聯合培養。繼續建設好中俄基礎科學研究院，支持雙方高校聯合建設中俄創新研究院。支持中俄同類大學聯盟、中俄中學聯盟、中俄職業教育聯盟建設。繼續推動對方國家語言在本國的教學，促進中俄學生交流，開展中俄學生暑期學校、中俄中小學生基礎學科領域交流等活動，增進青少年學生理解互信，在多邊框架內加強教育領域溝通協作，共同加強在教育領域的國際影響力。

雙方認為，深化科技創新合作對於兩國增強發展動能、提升國際競爭力具有重要戰略意義。雙方將進一步鞏固基礎和應用科學以及前沿技術領域合作根基，推動開展高水平合作研究。定期開展聯合科研項目遴選，不斷完善資助機制。積極提高大科學設施互相開放水平，開展協同攻關。繼續加強科技交流和青年科學家交流與聯合培養。深化在金磚國家、上海合作組織、亞太經濟合作組織、二十國集團等多邊框架內科技協作，共同提升挖掘科技創新對促進兩國經濟社會發展的潛力。

雙方高度評價在2024－2025年「中俄文化年」框架內兩國在文藝演出、博物館、圖書館、廣電、藝術教育等領域取得的豐碩成果，持續擴大合作覆蓋面。支持舉辦第十四屆中國「俄羅斯文化節」和第十七屆俄羅斯「中國文化節」、第四屆中俄圖書館論壇、第十六屆中俄文化大集，在莫斯科和俄羅斯其他城市舉辦「歡樂春節」，在北京和中國其他城市舉辦「送冬節」。充分發揮兩國互設文化中心的平台作用，開展展覽展演、語言教學、文旅推介、青年與地方交流等領域的務實合作。

雙方商定進一步深化中俄電影交流與合作。在中俄人文合作委員會電影合作分委會框架下，支持每年互辦電影節，充分利用中國上海國際電影節、北京國際電影節、絲綢之路國際電影節和俄羅斯莫斯科國際電影節、「致信人類」、「火之魂」國際電影節等平台，加強影片及人員交流。雙方將致力於擴大電影聯合制作規模，促進兩國電影機構及人員建立並深化聯繫，繼續落實由中國國家電影局和俄羅斯文化部共同批准的《2030年前中華人民共和國國家電影局和俄羅斯聯邦文化部關於合作拍攝電影的行動計劃》。

雙方充分肯定兩國衛生健康領域合作成果，對2026年舉辦的中俄災害醫學戰術專項演練及災難醫學國際研討會表示滿意。雙方將持續推進在災害醫學、生物安全、傳染病防控及跨境傳播、醫學教育、中俄醫科大學聯盟、醫療科學與創新；腫瘤學和核醫學、眼科、精神病學、婦幼健康、數字健康、傳統醫學、藥品和醫療器械安全等健康領域的合作。

雙方將繼續加強在衛生健康領域國際平台的密切協作，共同維護全球公共衛生安全，增進兩國人民健康福祉。雙方商定通過疾控部門擴大生物安全、傳染病防控及跨境傳播領域的合作。

雙方高度評價兩國體育領域交流的積極成果，期待進一步加強體育交流合作。

雙方肯定在俄羅斯舉辦的第四屆中俄冬季青少年運動會和第十屆中俄夏季青少年運動會的積極成效。雙方同意延續在中俄兩國輪流舉辦冬季和夏季青少年運動會的傳統，確定第五屆中俄冬季青少年運動會和第十一屆中俄夏季青少年運動會將在中國舉辦。

雙方指出，有必要進一步發展兩國在最為關切的民族傳統體育項目上的交流，加強地區間體育合作，同意利用中俄體育場館開展包括冬季運動項目在內的聯合訓練和體育比賽，強調要進一步擴大體育教育與科研合作，積極評價中俄體育院校聯盟的作用，支持兩國體育教育機構通過合作舉辦論壇、會議和線上課程的形式建立聯繫。

雙方計劃在反興奮劑領域開展合作。雙方倡導進一步推動平等的國際體育合作，弘揚奧林匹克精神和理念。雙方同意繼續在上海合作組織、金磚國家、聯合國教科文組織、亞洲合作對話等多邊組織框架下就體育領域合作協調立場。

雙方肯定免簽政策的成效及其對促進經貿往來和人文交流的積極作用，同意進一步簡化簽證手續，不斷提升兩國人員往來便利化水平。

雙方商定進一步深化青年政策領域合作，圍繞面向兒童與青年的愛國主義和思想道德教育、青年創業、志願服務、創意產業、新媒體等領域開展合作項目。拓展地方青年事務部門及非營利組織間的務實交流，在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊機制中共同引領青年議程、倡導青年行動。

雙方願協調做好大型國際活動訊息保障工作，促進兩國政治、經濟、社會、文化及雙邊關係發展的報道，共同應對第三方對兩國媒體合作產生負面影響的不友好行為，抵制訊息領域干涉內政和傳播破壞兩國合作的不實訊息，拓展雙方訊息傳播渠道。

雙方將深化媒體交流合作，共同辦好中俄媒體論壇，促進主流媒體互訪，加強人才聯合培養，為兩國媒體人士在對方國家工作提供便利，在數字外交領域開展經驗交流。擴大新技術在媒體領域的實踐運用，深化兩國地方媒體務實合作。

雙方支持中俄網絡媒體領域聯合制作、網絡名人內容共創、網絡與新媒體人才培養、舉辦大型網絡媒體論壇等方面交流合作。

雙方將深化出版領域合作，積極開展兩國經典與現代作品互譯、發行等合作項目，繼續參加在中俄兩國舉辦的書展，支持相互舉辦主賓國活動，將加強版權保護和運用方面的經驗交流與實踐分享。

雙方願深化兩國檔案領域合作，交流檔案工作管理經驗，交換雙方感興趣的檔案複製件，聯合編纂出版檔案文獻彙編，共同舉辦歷史檔案展覽。

雙方強調民間外交在中俄多領域合作中的重要性，積極評價中俄友好、和平與發展委員會和兩國友好協會在密切兩國社會聯繫和增進兩國人民相互理解中的作用。

2026年5月20日，習近平與普京在北京舉行茶敘（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

四

雙方指出，當今世界變亂交織，地緣政治博弈加劇，局部衝突和動盪頻發。全球和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減，國際關係管理缺失。雙方重申，堅決反對霸權主義、單邊主義，反對世界倒退回強權政治，堅定維護聯合國權威和在國際事務中的核心作用。雙方堅決反對在貿易中實施單邊制裁、次級制裁，歧視性運用關稅和其他限制措施，呼籲各方切實維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

雙方指出，個別國家奉行霸權主義，固守新殖民主義思維，其侵略性政策導致國際競爭更趨激烈，全球事務緊張態勢持續上升。這些國家企圖侵犯他國主權，遏制他國經濟、科技發展，為阻撓構建多極世界設置障礙。

雙方譴責任何國家、集團和國家聯盟採取的違背國際法、主權平等和不干涉內政原則的單邊強制性、懲罰性、歧視性保護主義措施。雙方呼籲取消破壞國際法和《聯合國憲章》宗旨原則的非法單邊強制措施，重申雙方不實施也不支持任何未經聯合國安理會批准、與國際法相抵觸的制裁。

雙方指出，根據《聯合國憲章》確立的國家主權平等原則，各國必須嚴格遵守關於國家及其財產（包括主權儲備）享有豁免的國際義務。雙方強烈譴責任何凍結、扣押、挪用或以其他方式侵佔他國國家財產和資產的非法行徑，並強調受害國有權依據國際法採取反制措施。

雙方強調，中方提出的構建人類命運共同體理念和一系列全球倡議具有重要積極意義。雙方將在維護國際和平穩定與安全的問題上密切協作，並依此在國際場合全力支持和推動彼此提出的倡議。

雙方強調，中方提出的全球安全倡議對改革完善全球安全治理具有重要意義。主張各國全面、充分、完整遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持尊重各國主權、領土完整，反對侵犯他國根本利益的行為，尤其是在安全領域。在平等且不可分割的安全基礎上，通過對話協商以和平方式化解分歧、消弭衝突根源，完善全球治理和國際關係管理。

雙方堅決譴責一切外部武力脅迫、旨在破壞亞歐大陸團結與平等合作的行徑。中方高度評價俄方提出的構建平等與不可分割的「歐亞大陸安全架構」倡議，該倡議旨在實現本地區長治久安，為地區各國營造免受外部干涉威脅的發展環境。雙方呼籲各國堅持全球和地區安全平等且不可分割原則，構建共同、綜合、合作、可持續安全。

雙方願圍繞全球安全倡議和歐亞大陸安全架構倡議探討合作，並推動安全理念交流和對接，強化安全領域戰略協作，共同造福本地區人民，為維護世界和平與安寧貢獻力量。

俄方高度重視全球文明倡議，願同中方一道結合聯合國大會通過的「文明對話國際日」決議舉辦相關紀念活動，共同推動文明交流互鑑，促進民心相通。

雙方將繼續堅決捍衛正確二戰史觀，堅定維護載入《聯合國憲章》、紐倫堡和遠東國際軍事法庭憲章及審判書的二戰勝利成果，堅決反對任何企圖否認、歪曲和篡改二戰歷史的行徑。

雙方願繼續加強合作，打擊美化納粹、法西斯和軍國主義行徑，以及復活上述非建設性意識形態、否認種族滅絕事實的企圖。雙方指出，開展正確的歷史教育、保護二戰期間兩國人民和並肩戰鬥犧牲烈士的紀念設施、反對褻瀆和損壞上述紀念設施具有重要意義。雙方堅決譴責為同納粹、法西斯和軍國主義分子沆瀣一氣、勾結並犯下戰爭罪和危害人類罪開脱的行徑。

雙方強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。

俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。堅決反對任何形式的「台灣獨立」，強調幹涉純屬中國內政的台灣問題就是破壞台海和平穩定，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措。

中方堅定支持俄方維護國家安全、穩定、發展和繁榮，堅定支持俄方維護主權和領土完整，反對外部勢力干涉俄內政。

雙方指出，悍然對別國發動軍事打擊，以談判為名行準備之實，擊殺主權國家領導人、動搖其國內政治環境、鼓動政權更迭、強擄審判一國元首的行為，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞二戰後形成的國際秩序根基和國家間交流的文明根基。雙方對此堅決反對和強烈譴責並指出，亞歐大陸現今不穩定的主要原因就是外部破壞性干涉。

雙方重申將通過雙邊渠道並利用聯合國、金磚國家、上海合作組織等國際和地區多邊平台進一步加強合作和協調立場，堅決抵制催生當今世界恐怖主義和極端主義的任何極端思想的傳播，共同打擊「三股勢力」特別是聯合國安理會列名的恐怖組織及其他威脅中俄國家安全的恐怖組織和極端組織，共同防範應對恐怖分子利用新興技術策劃實施恐怖活動，共同遏制支持和利用恐怖主義團伙以達到政治目的的行為。

雙方重申支持以聯合國為核心的國際軍控體系，支持聯合國大會裁軍與國際安全委員會、聯合國裁軍審議委員會、日內瓦裁軍談判會議等多邊軍控機制發揮作用。雙方將繼續就軍控與防擴散問題開展各層級磋商交流。

雙方重申致力於維護和加強全球戰略平衡與穩定，2025年5月8日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於全球戰略穩定的聯合聲明》中的評價和立場仍具有現實意義。雙方肯定俄美《新削減戰略武器條約》在避免軍備競賽、減少戰略風險、保持戰略穩定方面的積極作用，對美國在條約到期失效後採取不負責任態度致使條約未能以自願自我限制的形式加以保留表示遺憾，呼籲美國以負責任方式創造必要條件，從而促進戰略穩定的協同施策。中方讚賞俄方關於俄美應繼續遵守2010年4月8日《新削減戰略武器條約》核心限制的倡議，這反映出俄方在該領域致力於保持可預見性、克制與平衡。俄方尊重中方在「中美俄三邊核軍控談判」問題上的立場。

雙方反對個別核武器國家針對其他核武器國家的各類挑釁行徑和敵對行為，此類行為損害這些國家在安全領域的根本利益並導致戰略風險上升。某些核武器國家迷信實力至上、謀求絕對安全軍事優勢，抵近其他核武器國家前沿部署軍事戰略基礎設施和其他戰略進攻性與戰略防禦性武器，違背平等且不可分割原則無節制地擴大軍事聯盟，增加核武器國家間的緊張關係。呼籲其他簽署2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》的國家嚴格充分遵守其規定。

雙方指出，某些核武器國家和其盟友在境外部署陸基中短程導彈的計劃和行動對其他核武器國家構成威脅。令人關切的是，相關導彈飛行時間短且適用於高精度大規模打擊位於其他核武器國家境內的重要關鍵設施和目標。與此同時，某些軍事同盟和集團內的核武器國家以及非核武器國家實施「主動抑制發射」、「深度精準打擊」、「殺傷鏈」、「反擊能力」等戰略，實行先發制人、預防性導彈打擊，對敵人進行斬首、解除武裝，類似的行為是嚴重的不穩定因素，對被打擊國家構成戰略威脅。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責，將聯手應對。

雙方認為，美國「金穹」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括任何「勢均力敵」對手的所有導彈從發射前準備到飛行所有階段的威脅，對戰略穩定造成顯著破壞。該計劃全盤否定了戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間相互聯繫的不可分割性這一維護戰略穩定的核心原則，大幅提升外空衝突風險，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，違反《關於各國探測及使用外空包括月球與其他天體之活動所應遵守原則之條約》（即《外空條約》）和平利用外空的宗旨目標，導致局勢雪上加霜。

雙方致力於堅決維護以《外空條約》為基石的外空法，致力於在平等和非歧視基礎上加強外空國際合作。雙方反對針對外空活動的單邊主義立場，反對利用民用、商業航天器干涉他國內政、非法介入他國武裝衝突。

雙方反對在外空放置任何武器、對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在謀求軍事霸權和將外空界定為「作戰疆域」的政策。因此，雙方指出，研究、實行天基攔截的美國「金穹」導彈防禦系統對國際安全造成嚴重的消極影響。雙方強調，該計劃極大地增加外空武裝衝突的風險，助長在外空放置武器的行為並使武裝衝突波及外空，促使對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，背離《外空條約》中規定的和平利用外層空間之宗旨目標。

雙方重申在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案和根據第77屆聯大250號決議建立的聯合國政府專家組2024年通過的共識報告基礎上，儘快啟動具有法律約束力的多邊文書國際談判，為防止外空軍備競賽提供根本可靠保障的必要性。雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾，進而加強國際安全，保障各國安全平等且不可分割，提高各國探索與和平利用外空的可預測性和可持續性。

雙方堅定維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系。雙方堅決反對任何核武器及非核武器國家違反條約義務的行為。

雙方高度關切日本長期大量囤積沒有可信民用用途的敏感核材料，警惕該國右翼勢力令人無法接受的野心和極端挑釁行為，即推動修改「無核三原則」，也包括轉向更具破壞性的、含有與盟國「核共享」潛在因素的、和盟國共同實現的「延伸威懾」，甚至妄圖自主擁核，敦促日本政府切實遵守《不擴散核武器條約》等國際法義務。

雙方對部分名義上的歐洲無核國家發表的帶有擁核傾向的聲明表示關切，呼籲國際原子能機構予以密切關注並確保對此類國家的核材料及行為進行應有的監管。

雙方堅決呼籲有關核武器國家及其無核盟友儘快廢除其國家間「核共享」、「延伸威懾」等破壞穩定性的安排，在國家與集體安全政策中採取必要措施，不在其軍事同盟內複製新的「核共享」、「延伸威懾」安排。

雙方重申《禁止生物武器公約》應得到充分遵守和不斷加強，包括公約機制化，以及達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。各國都不應在其境內外從事任何威脅別國及有關地區安全的生物軍事活動。

雙方重申致力於建立無化學武器世界，呼籲《禁止化學武器公約》締約國採取一切必要措施實現上述目標，同時推動禁止化學武器組織工作回歸非政治化的技術性軌道。雙方敦促日本忠實履行義務，早日全面徹底銷燬遺棄在華化學武器。中方支持俄方競選禁化武組織執理會成員。

雙方重申遵守《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器公約》、《禁止化學武器公約》規定的出口管制義務，反對個別國家出於一己私利，將有關機制用於對他國的技術和經濟遏壓，以及實施非法單邊限制措施。

雙方致力於推動落實於2024年12月通過的「在國際安全領域促進和平利用國際合作」聯大A/RES/79/80號決議。

雙方將深化訊息安全領域高水平戰略協作，進一步加強該領域應急響應務實合作，以及在網路政策法規領域交流經驗。雙方對全球訊息安全領域面臨的威脅表示關切。雙方強調，聯合國在應對訊息空間威脅方面發揮着關鍵作用，支持在關於聯合國全球網絡安全常設機制框架下開展訊息安全對話與合作，秉持「訊息空間負責任國家行為規則」，就國際訊息安全、數據安全、供應鏈穩定等新問題制定各方普遍接受的、通用的國際規則，維護開放、安全、穩定、可及、和平、互通的訊息通信技術環境，尊重和支持網絡主權原則。

中俄注意到人工智能技術是對經濟社會變革速度和質量產生顯著影響的主要因素之一，願促進人工智能向善普惠發展，反對個別國家將人工智能作為維護霸權地位的地緣政治工具。雙方支持加強在人工智能領域的國際合作，釋放智能發展紅利，應對與人工智能相關潛在的風險和挑戰。俄方歡迎中方成立世界人工智能合作組織的倡議。雙方重申在《特定常規武器公約》「致命性自主武器系統」成員國政府專家組等雙多邊框架內，就人工智能技術軍事應用問題進一步開展合作。

雙方願利用國際組織平台就人工智能科學領域問題協調立場。

雙方高度重視保護兩國公民、機構和項目在對方國家境內的安全與合法權益，將通過海外公民安全事務磋商等機制，加強關於海外及地區安全訊息交流。在第三方國家和地區發生局勢動盪、武裝衝突、自然災害等威脅生命和健康的事件時，為對方國家開展海外公民緊急保護和轉移撤離提供支持和協助。

2026年5月20日，俄羅斯總統普京訪華（Reuters）

五

雙方重申2025年5月8日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明》具有重要意義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，加強在聯合國框架內的戰略溝通和協作，維護共同利益和國際公平正義，反對任何試圖篡改二戰成果的圖謀。俄方支持中方提出的全球治理倡議。雙方願就全球治理重大問題協調行動，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。

雙方強調聯合國安理會擔負着維護國際和平與安全的主要責任，重申必須遵守《聯合國憲章》禁止使用或威脅使用武力的原則規定，並據此譴責非基於單獨或集體自衛權或非安理會授權的單邊軍事幹預。反對並譴責任何違反國際法且未經安理會授權的單邊強制措施。雙方高度重視「捍衛聯合國憲章之友小組」工作並將繼續積極參與其中。

俄方支持中方提出的全球發展倡議，將繼續參與「全球發展倡議之友小組」工作。雙方將繼續推動國際社會聚焦發展問題，增加發展投入，深化務實合作，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

雙方堅定支持以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，共同反對單邊制裁、貿易保護主義措施。雙方願繼續加強在世貿組織框架內的合作對話機制，在全球貿易發展問題上協調立場，包括藉助金磚國家協商非正式機制。

中俄將推進落實世貿組織第14屆部長級會議（MC14）有關成果作出的決定，推動MC14未決議題磋商，促進「雅温得成果包」等一攬子改革措施獲得通過。雙方將堅定維護最惠國待遇等世貿組織基本原則，反對單邊主義、貿易保護主義措施，推動世貿組織規則與時俱進，更好回應時代發展需要，推動世貿組織在全球經濟治理中發揮更大作用。

雙方願深化在國際貨幣基金組織、世界銀行集團、亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行框架內合作，繼續推進二十國集團、金磚國家、上海合作組織、亞太經合組織財金渠道協作。

雙方指出，多邊開發銀行作為旨在促進成員國可持續發展的獨立金融機構在全球經濟中發揮重要作用，強調應確保其非政治化、股東平等且非歧視獲取資源，包括在所有成員國建設項目。同時確保多邊開發銀行穩健運營，維護所有成員國共同利益。

今年是上海合作組織成立25周年，中俄高度重視上合組織框架內協作。雙方將同所有成員國一道，繼續致力於推動上合組織在建設基於公認的國際法、文化文明多樣性、國家間互惠平等合作、以聯合國為中心的公正的多極化世界中發揮其戰略作用。雙方將推動深化上合組織框架內協作，使其成為在亞歐大陸建立安全不可分割的、可持續發展空間的基礎。

在此背景下，雙方願積極穩步推進落實上合組織未來10年發展戰略，推動上合組織全面完善，包括修改組織條約法律基礎和籌備關於修改和補充《上合組織憲章》的議定書，上合組織應對安全威脅與挑戰綜合中心及其分支機構和禁毒中心建章立制、啟動工作。雙方高度關注加強人文、經貿領域合作，建立項目資金配套機制。雙方將繼續就建立上合組織開發銀行進行協商。

中俄強調，開放性原則是上合組織的基石，支持不斷接收認同《上合組織憲章》宗旨、任務和基本原則，認同互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展「上海精神」的國家加入上合組織。重申願同所有有關國家和國際組織，包括在「上合組織+」框架內開展合作。

雙方願同上合組織其他成員國防務部門、安全會議、禁毒機構及其他相關部門開展合作。雙方重申，願完善跨境基礎設施、電子貿易，開展科技創新、服務貿易、數字貿易、能源、數字經濟、可持續發展產業、高等教育、職業技術教育等領域合作，在發展創新產業提高成員國國內生產總值、保障年輕人就業、密切經濟和人文合作等領域加強上合組織框架下多邊協作，支持上合組織在維護多邊貿易體制、保障全球產供鏈安全穩定、推動全球經濟治理體系變革方面發揮更大作用。

雙方歡迎在上合組織、集體安全條約組織、獨聯體三方框架內的進一步務實合作，以加強跨境挑戰和安全威脅應對能力。

雙方指出，獨聯體為保障歐亞地區穩定和多極化合作全面發展發揮重要作用。支持以上合組織於2025年10月10日獲獨聯體觀察員地位為契機，深化其與獨聯體間聯繫。

俄方全力支持中方成功主辦2026年亞太經合組織會議。中方歡迎並支持俄方申辦2035年亞太經合組織會議。雙方將進一步加強在亞太經合組織框架下的溝通協調，全面推進亞太經合組織「中國年」合作，共同建設亞太共同體，促進共同繁榮。共同推動構建開放型世界經濟，助力實現可持續、包容性經濟增長，推動共建「一帶一路」倡議與構建「大歐亞夥伴關係」共同發展，推進亞太區域經濟一體化進程，推動亞太自由貿易區建設，立足各自發展水平和法律制度，推動在互聯互通、數字經濟、包括人工智能在內的訊息通信技術、交通、能源、包容和可持續的經濟發展等領域務實合作。

雙方願繼續加強在金磚框架內對話與協作，推動「大金磚合作」高質量發展。雙方願支持印度擔任2026年金磚主席國，凝聚金磚國家在政治安全、經貿財金（基於《金磚國家經濟夥伴戰略》）、人文交流三大主要方向合力，強化戰略伙伴關係。雙方願同其他金磚成員國和夥伴國共同落實好歷次金磚國家領導人會晤共識，提升該組織國際影響力，通過吸引更多夥伴國參與「金磚+」和金磚外圍對話務實合作機制，推動金磚國家同廣大發展中國家建立密切聯繫。俄方支持中方擔任2027年金磚主席國和峰會籌備工作，願給予必要協助。樂見在維護多邊貿易體系和推進世貿組織改革、可持續發展、重建供應鏈、開展特殊經濟區合作、促進數字經濟、支持中小微企業發展、綠色轉型等領域加強合作。中方歡迎俄方在金磚國家框架下建立穀物（商品）交易平台的倡議。

雙方高度評價中俄在二十國集團框架內的建設性合作，重申願繼續加強在二十國集團這一國際經濟合作主要論壇內的協調合作，團結全球南方國家，推動建立平等有序的世界多極化和普惠包容、非歧視的經濟全球化，使世界市場、供應鏈及其有關機制更加平等、開放。

雙方將基於二十國集團非政治化、恪守經濟職權、成員構成和協商一致的基本原則，共同應對全球經濟金融挑戰，兼顧各國不同的發展道路和根據自身特點選擇發展模式的權利，推動國際秩序朝着更加公正方向發展。雙方承諾繼續推動國際經濟金融治理改革，協助提升發展中國家代表性和話語權。

雙方重申，國家官員的外國刑事管轄豁免是國際關係穩定運行的重要保障。任何違反國家官員豁免國際法規則的行徑均不符合國家主權平等原則。雙方強調，國家元首、政府首腦和外交部長等國家高級官員享有絕對屬人豁免，代表國家或行使國家職能的國家官員在以官方身份行事時享有屬事豁免。違反公認的國際法規則，對國家元首等享有豁免的外國國家官員採取非法逮捕、審判等行動不可接受。

雙方願繼續共同努力，推動各方在多邊人權領域開展建設性對話與合作，倡導全人類共同價值，反對將人權政治化、雙重標準以及利用人權問題干涉他國內政，共同推動國際人權議程各個方面的健康發展。

雙方讚賞彼此在聯合國、二十國集團、金磚國家、亞太經合組織等多邊框架下為推進反腐敗國際合作所作努力，願繼續堅定支持《聯合國反腐敗公約》在反腐敗全球治理中發揮主渠道作用，推動構建更加公正合理的反腐敗全球治理體系。俄方願積極支持中方主辦2026年亞太經合組織反腐敗工作組有關活動。雙方歡迎《關於加強執法合作、拒絕腐敗避風港的北京共識》，呼籲國際社會以對腐敗「零容忍」態度強化腐敗資產追繳與返還合作，拒做腐敗避風港。

雙方歡迎聯合國大會通過《聯合國打擊網絡犯罪公約》。雙方作為公約首批簽署國，願推動公約儘快生效和有效實施，並積極參與制定公約附加議定書，擴大公約刑事適用範圍，強化打擊網絡犯罪國際合作。

雙方呼籲堅持共同但有區別的責任原則，認為加強應對氣候變化及其影響合作、實現低排放發展具有重要意義。重申恪守《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》宗旨與原則。雙方高度讚賞各自為落實《巴黎協定》提出的富有雄心的2035年國家自主貢獻温室氣體減排目標。

雙方歡迎在中俄氣候變化聯絡組框架內舉辦雙邊專家對話。願繼續強化在應對氣候變化與綠色低碳領域交流合作，包括低排放技術，温室氣體排放監測、報告與核查，跨境碳交易與產品碳足跡評估與核算等。

雙方關切地注意到一些單邊的保護主義措施阻礙全球特別是發展中國家氣候行動和能源公正轉型成本，堅決反對以應對氣候變化為藉口的任何歧視性單邊措施，強調為應對氣候變化採取的措施不應構成任意或不合理的歧視手段或對國際貿易的變相限制。

雙方將繼續開展交通運輸領域協作，加強陸上互聯互通，協調推動構建穩定、高效的國際交通物流通道。

雙方對個別國家、跨國組織及其盟友單方面阻礙國際航運感到擔憂，認為這對整個國際供應鏈的完整性和海上貿易造成威脅。雙方認為港口等海事基礎設施合作應當遵循市場規律和商業原則，避免泛安全化、泛政治化，共同維護開放互信的合作環境。

雙方對個別國家及其盟友採取的對抗性政策以及發表的相關言論深表關切，敦促停止干涉他國內政、在全球各地區破壞現有安全架構、在國家間人為劃線、鼓吹陣營對抗的行徑。中方注意到俄方因歐盟加強防務建設產生的關切。

雙方指出，推動北約進入亞太地區以及基於奧庫斯聯盟等機制打造「亞太版」北約的行為不符合鞏固地區和平與安全的任務。雙方反對通過在亞太地區積極打造集團聯盟來毀壞以東盟為中心的區域合作架構的企圖。

雙方強調，當前，日本加速「再軍事化」，嚴重威脅地區和平穩定，國際社會和地區國家對此高度警惕。今年是東京審判開庭80周年。在法庭開展調查過程中，查明日本軍國主義分子犯下的戰爭罪行規模極其巨大，其針對平民的行徑殘酷與恐怖程度難以想象。敦促日本政府應從中汲取教訓，基於自身慘無人道的侵略歷史，承認第二次世界大戰全部成果，抵制「新型軍國主義」和「再軍事化」，因為這曾經給世界各國人民和日本自身帶來深重災難。

中俄高度評價雙方在朝鮮半島問題上的溝通與協作。雙方主張，維護朝鮮半島和平穩定，推動該次區域問題政治解決進程，符合東北亞地區所有國家和國際社會共同利益。雙方反對利用外交孤立、經濟制裁、武力施壓等手段威脅朝鮮民主主義人民共和國安全，敦促有關方停止升級地區緊張、刺激軍備競賽、濫行政治化手段，切實採取措施消除半島生戰風險。中俄基於地緣政治現實，支持各有關方在尊重彼此主權的基礎上，通過政治外交途徑均衡解決各自關切。中俄將繼續緊密溝通協作，為推動半島問題政治解決進程、構建半島和平機制、維護東北亞地區長治久安發揮建設性作用。

雙方將繼續在「大圖們倡議」框架下加強合作，深化「大圖們倡議」成員國在貿易投資、交通、能源、數字經濟、農業、旅遊和環境等領域協作，推動東北亞地區合作。

雙方將加強同東盟合作，支持東盟在區域架構中的中心地位，密切在東亞峰會、東盟地區論壇、東盟防長擴大會等機制內溝通與協作，共同維護地區和平穩定，促進合作繁榮。

俄方支持中國和東盟國家共同維護南海和平穩定。雙方認為，南海問題應由直接當事國通過談判協商解決，堅決反對域外勢力插手介入南海問題。俄方支持中方和東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，歡迎早日達成「南海行為準則」。

雙方承認集體安全條約組織在維護地區安全，以及打擊國際恐怖主義、毒品非法生產和交易、有組織犯罪、非法移民等跨境威脅和挑戰方面發揮的重要作用，認為集體安全條約組織與中國在維護歐亞地區和平與安全，共同防範外部破壞地區穩定的企圖方面具有合作潛力。

雙方認為必須在充分、完整、全面遵循《聯合國憲章》原則基礎上消除烏克蘭危機根源，確保實現共同安全，構建持久和平架構。為此，雙方支持一切有利於爭取長期可持續和平的努力，支持繼續通過對話談判尋求解決方案。俄方積極評價中方在烏克蘭局勢問題上的客觀公正立場，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

雙方將繼續致力於維護中亞地區穩定和社會經濟持續發展。

雙方注意到恐怖主義持續對阿富汗及周邊地區乃至全球安全構成重大威脅，呼籲地區國家和國際社會同阿富汗加強雙多邊反恐合作，支持阿富汗綜合施策，儘早清除恐怖主義，使阿富汗領土不被用於危害鄰國和地區安全。

雙方願在雙邊層面和多邊機制下就阿富汗事務加強協作，支持阿富汗早日實現長治久安。雙方高度重視並支持阿富汗鄰國外長會、阿富汗問題「莫斯科模式」磋商、中國－俄羅斯－巴基斯坦－伊朗四國機制、上海合作組織等地區平台在政治解決阿富汗問題上所發揮的積極和建設性作用。

雙方一致認為，美國、以色列軍事打擊伊朗，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞中東地區局勢穩定。強調衝突當事方應儘快重返對話談判軌道，防止戰火蔓延和外溢。呼籲國際社會秉持客觀公正立場，推動局勢朝緩和方向發展，共同捍衛國際關係基本準則。

雙方主張實現加沙持久停火，認為這有助於維護局勢長期穩定、向所有需要的人提供暢通無阻的人道主義准入。雙方確認應在公認的國際法基礎上、以「兩國方案」為中心，全面公正持久解決巴勒斯坦問題，建立獨立、繁榮、領土完整的巴勒斯坦國，同以色列和平、安全共處。

雙方支持敘利亞維護國家主權、獨立、統一和領土完整，認為敘利亞過渡政府應堅定反對一切形式的恐怖主義和極端主義。

雙方一致認為，21世紀的非洲擁有巨大發展潛力，實現和平穩定、真正獨立自主是非洲國家發展和非洲大陸現代化的基礎，有助於為全世界發展和現代化進程注入強大動力。雙方呼籲國際社會以實際行動支持非洲國家落實非盟《2063年議程：我們希望的非洲》各項目標，以非洲方式解決非洲問題。雙方反對個別國家在國際經貿關係中濫施脅迫施壓手段，干擾破壞非洲國家同他國間正常經貿往來。雙方願繼續同非洲國家和非盟等非洲主要一體化組織加強協作和務實合作，共同維護國際對非合作的建設性氛圍。

雙方重申支持拉美和加勒比和平區地位，支持拉美和加勒比國家自主選擇發展道路和合作夥伴，反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對外部勢力以任何藉口干涉拉美和加勒比國家內政。

雙方對美國及其盟友在高緯度地區進行軍事化表示關切，確認將遵守北極地區的國際法準則，尊重北極域內國家的主權和領土完整。雙方表示應保護北極作為和平、穩定和低軍事政治緊張地區的狀態，通過北極理事會等多邊機制，在北極地區開展建設性對話和互利合作。