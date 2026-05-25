美國白宮反擊蓬佩奧就美伊協議的批評：他根本不懂，閉上愚蠢的嘴

美國白宮傳訊總監Steven Cheung周日（5月24日）批評前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）「根本不知道自己在說什麼」，還叫他閉嘴。這是回應蓬佩奧日前批評特朗普政府正在談判的美伊協議「根本不符合美國優先」的說法。



蓬佩奧周日在X發文，稱：「與伊朗達成的這項協議似乎完全出自溫Wendy Sherman-Robert Malley-Ben Rhodes（Wendy Sherman、Robert Malley與Ben Rhodes是奧巴馬政府時期的外交政策人物）的慣用伎倆：資助伊朗伊斯蘭革命衛隊發展大規模殺傷性武器項目，並恐嚇全世界。這與『美國優先』的理念毫不相干。」

2026年5月24日，美國白宮傳訊總監Steven Cheung批評前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）「根本不知道自己在說什麼」，還叫他閉嘴。（網頁截圖）

Steven Cheung轉發這則推文並回覆道：「蓬佩奧根本不知道自己在說什麼。他應該閉上他那張蠢嘴，把真正的工作留給專業人士。他對正在發生的事情一無所知，又怎麼會知道呢？」

這場爭執源於美伊雙方即將簽署的停火協議內容曝光。據報，該協議將包含伊朗承諾開放荷姆茲海峽。美國則將解除對伊朗港口的封鎖。不過，有關協議似乎並未涵蓋對伊朗核武計畫的即時限制，僅規劃60天停火期以爭取後續談判時間。