半島電視台：美伊就資產解凍問題達成諒解　或很快宣布達成協議

新華社5月25日引述卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）報道，在卡塔爾斡旋下，美國與伊朗已就伊朗被凍結金融資產問題達成諒解。報道引述消息人士稱，由於解凍資產問題對伊朗至關重要，美伊雙方「很有可能」於翌天宣布達成協議。



另外，日本及阿拉伯媒體5月25日分別報道，根據美國及伊朗研議的協議草案，內容包括在雙方達成協議的30天內，重新開放霍爾木茲海峽至戰前狀態，讓船舶自由通航。至於伊朗核問題，美伊將繼續進行談判，以求達成長期共識。



2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

半島電視台的報道來自一名消息人士，對方了解伊朗高級代表團在多哈會談的情況。新華社引述卡塔爾外交部一名官員稱，一個伊朗高級代表團正在多哈參加會談，成員包括伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）和外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi），據指伊朗央行行長也是成員之一。

報道指出，此次會談旨在討論美伊間達成協議、結束戰爭的可能性，將重點討論霍爾木茲海峽、伊朗高濃縮鈾庫存、伊朗海外被凍結資金等問題。

2026年5月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）從新澤西州（New Jersey）莫里斯敦機場登上空軍一號。（Reuters）

外媒：美伊擬將停火延長60 天 30天內恢復霍爾木茲自由通航

另外，《日經新聞》同日援引中東外交消息人士稱，伊朗將在協議達成後的30天內清除海峽水雷，之後所有國家的船隻都將能夠自由安全地航行，伊朗也將停止收取過境費。

報道又稱，美伊4月初達成的停火協議將延長60天，雙方計劃在這兩個月期間，就伊朗核計劃舉行會談。

圖為2005年3月30日，伊朗總統哈塔米（Mohammad Khatami，不在圖中）參觀中部城市伊斯法罕（Isfahan）的鈾轉化設施。（Getty Images）

沙特阿拉伯電視台（Al Arabiya）亦報道，根據美伊研擬的協議草案，伊朗需在30天內恢復霍爾木茲海峽的通航， 包括免費開放海峽及清除水雷。

報道又稱，根據協議草案，美國承諾放寬對伊朗港口的封鎖；美國將為伊朗石油出口提供特定的制裁豁免，並分階段考慮放寬對伊朗石油的制裁措施，具體情況取決於伊朗對其承諾的落實。