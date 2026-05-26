外媒：美伊擬將停火延長60 天　30天內恢復霍爾木茲自由通航

日本及阿拉伯媒體5月25日分別報道，根據美國及伊朗研議的協議草案，內容包括在雙方達成協議的30天內，重新開放霍爾木茲海峽至戰前狀態，讓船舶自由通航。至於伊朗核問題，美伊將繼續進行談判，以求達成長期共識。



伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）援引以色列第12頻道的消息報道，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）正前往以色列，就美國可能與伊朗達成的協議進行討論。



2026年5月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）從新澤西州（New Jersey）莫里斯敦機場登上空軍一號。（Reuters）

《日經新聞》援引中東外交消息人士稱，伊朗將在協議達成後的30天內清除海峽水雷，之後所有國家的船隻都將能夠自由安全地航行，伊朗也將停止收取過境費。

報道又稱，美伊4月初達成的停火協議將延長60天，雙方計劃在這兩個月期間，就伊朗核計劃舉行會談。

伊朗核問題仍待談判

沙特阿拉伯電視台（Al Arabiya）亦報道，根據美伊研擬的協議草案，伊朗需在30天內恢復霍爾木茲海峽的通航， 包括免費開放海峽及清除水雷。

報道又稱，根據協議草案，美國承諾放寬對伊朗港口的封鎖；美國將為伊朗石油出口提供特定的制裁豁免，並分階段考慮放寬對伊朗石油的制裁措施，具體情況取決於伊朗對其承諾的落實。