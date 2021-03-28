北緯38度：朝鮮或有新彈道導彈潛艇準備下水

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-28 19:18

北緯38度網站3月26日分析衛星圖片後稱，朝鮮的新彈道導彈潛艇可能接近完工，或已準備好推出，並在不久的將來下水。

朝鮮：圖為美聯社發布日期為3月26日，由朝鮮政府提供的照片，顯示朝鮮領袖金正恩視察平壤一個住宅工地。（AP）

總部位於美國、專門分析及朝鮮問題的網站北緯38度（38 North）26日稱，朝鮮咸鏡南道新浦市南部造船廠24日的商業衛星圖像顯示，通常停泊於附近碼頭的浮船塢（floating dock）最近被移至建造車間的潛艇下水碼頭旁邊。這或表示有潛艇準備下水。文章稱，建造新彈道導彈潛艇的工程已持續數年。

Recent commercial satellite imagery of #DPRK's Sinpho South Shipyard indicates that the floating drydock has been repositioned along the construction hall's quay. Analysis by Jack Liu and Peter Makowsky. @planetlabs https://t.co/YqScL3ctrr — 38 North (@38NorthNK) March 26, 2021

文章提及，船廠移動浮船塢，亦有可能只是為讓它與下水碼頭進行軌道對準調整。因根據已知的消息，到目前為止都沒潛艇在碼頭下水。