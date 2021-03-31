原研哉｜小米新LOGO設計師大有來頭　曾負責蔦屋書店視覺設計

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-31 21:53

中國科企小米3月30日推出新公司標誌，設計引起民眾熱烈討論，彈多過讚，但新標誌背後的日本設計師原研哉其實大有來頭，獲視為國際級的平面設計大師。

據中國媒體網易新聞31日報道，小米斥資200萬人民幣聘請原研哉設計標誌，但從表面上看，新標誌僅僅是從此前的方角標誌改為圓角，有網民調侃稱：「不如花200塊請我去設計。」小米則指，新標誌的設計結合了東方哲學及「活着」（Alive）的設計理念。

雖然新LOGO設計備受爭議，但其實背後的設計師原研哉甚為知名。他1958年出生，是日本武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）社長及日本平面設計師協會副會長。

原研哉2002年成為日本品牌無印良品（MUJI）顧問委員會的成員。他設計了1998年日本長野縣冬季奧運會的開幕和閉幕禮節目紀念冊，他亦曾負責東京代官山蔦屋書店的視覺設計。

他的著作《設計中的設計》及《白》都被翻譯成多國文字的版本發行。