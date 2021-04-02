中國駐愛爾蘭大使館引用寓言《狼與小羊》網民與專家「黑人問號」

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-02 18:38

中國駐愛爾蘭大使館4月1日在Twitter發文，引用伊索寓言《狼與小羊》故事。推文一邊問誰是狼，然後又說中國不是羊。有美國學者評論稱，不明白使館想講什麼。

推文開首第一句是問「誰是狼？」，又稱「某些人因所謂的『戰狼外交』指控中國。伊索在他著名的寓言中描述狼如何指控羊犯罪。狼就是狼，不是羊，順帶一提，中國不是羊。」

帖文後來已被刪除。

圖為中國駐愛爾蘭大使館4月1日發布的推文。（Twitter@ChinaEmbIreland）

英國周刊《旁觀者》（The Spectator）4月1日報道稱，在這則推文布後20小時，中國駐愛爾蘭大使館再發推文，但內容同樣令人百思不得其解：「這一代的狼已進化到稱羊為狼。」（The wolf of current generation has evolved to call the lamb a wolf.）

24 hours later and the kids are still on the keyboard pic.twitter.com/HVJ0LjJQlE — 🇮🇪MickCollins🇭🇰 (@edminhk) April 1, 2021

英國《衛報》同日引述美國加州大學聖地牙哥分校副教授、中國銀行政策學者政治學專家史宗瀚（Victor Shih）表示：「我實在不認為使館工作人員想把中國說成這個寓言中的狼，但我真的搞不清他們想透過這個寓言要表達什麼。彷彿是說中國像寓言中的羊一樣無辜，除非中國是狼，不然就別（引）用寓言。」

美國《外交政策》（Foreign Policy）網站編輯帕爾默（James Palmer）稱看來是館方低級職員嘗試用寓言去展示，西方如何決心指控無辜的中國，以及，正如寓言中的狼一樣，西方會千方百計這麼做。但來到最後，狼發現自己無所遁形。他稱中國不能被描繪成一頭羸弱、會被狼吃掉的羊。帕爾默稱因中國是強大、有力，所以撰寫這則推文的人加上BTW一詞。