緊隨菅義偉步伐　韓國總統文在寅擬4月訪美晤拜登

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-02 22:46

日本首相菅義偉訪美日期確定後，韓國總統文在寅也有可能在4月訪美，會晤美國總統拜登（Joe Biden）。

2021年1月18日，韓國總統文在寅於青瓦台出席新年記者會。（Getty）

韓聯社4月2日引述韓國消息人士4月2日稱，韓國總統文在寅可能最快在4月與美國總統拜登舉行首次面對面的峰會。

文在寅和拜登計劃參加6月在英國舉行的七國集團（G7）峰會，這次峰會將為他們的會晤奠定基礎。

據知情人士透露，美韓雙方正在「密切磋商」，以便在G7會議之前安排首次文在寅-拜登峰會。

報道稱，如果雙方達成一致意見，文在寅可能前往華盛頓特區。

預計文在寅的高級國家安全助理徐薰與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）本周晚些時候在美國舉行的一次會議上，這個議題會被提出來。

另一位消息人士稱，預計在徐薰回國後，峰會日程將被列出綱要來。

據日本共同社4月2日報道，日本官房長官加藤勝信在4月2日的記者會上宣布，菅義偉與拜登的首腦會談將於16日在華盛頓舉行。原本菅義偉計劃8日至11日訪美，9日舉行會談，但日程延後了一周。加藤勝信解釋説是為了確保會談萬無一失。

日本政府相關人士表示，美方優先應對新冠肺炎（COVID-19）疫情對日程產生了影響。

加藤勝信強調，拜登面對面會晤的首個外國首腦依然是菅義偉。他還表示：「這是美國極其重視日本的證明。希望在構築首腦間的個人信賴關係上，也成為良機。」