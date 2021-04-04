荷蘭首相呂特籌組聯合政府遇挫折　前盟友拒絕再次合作

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-04 02:36

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）4月2日避過國會的不信任動議後，其中一名盟友3日表示無意再與對方合作，為呂特籌組新政府的希望受到打擊。

荷蘭在3月17日舉行大選，呂特所屬的自由民主人民黨（VVD）繼續成為第一大黨，但不足以單獨執政，因此需求向盟友招手。不過與呂特自2017年起合作的基督教民主黨（ChristenUnie）領袖塞格（Gert Jan Segers）3日接受當地報章訪問時指，該黨不希望繼續「一切如常」的情況，因此無意第四度加入聯合政府。

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荷蘭首相呂特（Mark Rutte）雖然領導自由民主人民黨（VVD）贏得大選，但不足以單獨執政，因此需要向盟友招手合組聯合政府。（Reuters）

呂特在大選後被指在組織新政府時，發表不當言論，因而遭到聯盟及在野黨通過譴責動議，令他面臨下台壓力。在野黨之後提出不信任動議即使不獲通過，呂特的盟友基督教民主黨及中間偏左的六六年民主黨（D-66）都表明他難以重返談判桌。

自由民主人民黨強調無意解除呂特的領袖職務，他亦揚言會繼續爭取與各方取得共識。國會在下周會委任一名獨立官員研究解決籌組政府的方案，假如最後都無法收窄分歧，當地或需再次舉行大選。