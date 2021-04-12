朝鮮3千噸級潛艦傳竣工　韓美密切關注平壤發射潛射彈道導彈迹象

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-12 16:54

朝鮮被傳在新浦造船廠有發射潛射彈道導彈（SLBM）的迹象。韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛（音譯）4月12日稱，韓美情報部門在緊密合作，密切關注平壤政府動向，對各種可能性做好應對準備。

總部位於美國、專門分析及朝鮮問題的網站北緯38度（38 North）10日根據衛星圖片指出，潛射彈道導彈試驗駁船的導彈發射管看來已被移除，可能因為維修，或更換全新的發射管或發射架，以容納更大的SLBM。

Commercial satellite imagery of #DPRK's Sinpho South Shipyard from April 10 reveals probable modifications to the submersible missile test barge. Analysis by Peter Makowsky, @j3nnyt0wn, Jack Liu.https://t.co/O0i6GdriXJ — 38 North (@38NorthNK) April 10, 2021

韓聯社12日稱，韓美情報部門判斷朝鮮2019年7月公開的3,000噸級新型潛艇已建成，外界預測潛艇的下水儀式會在近期舉行。屆時可能也會真的讓北極星3型（Pukguksong-3）服役。

北緯38度在3月26日分析衛星圖片後稱，朝鮮的新彈道導彈潛艇可能接近完工，或已準備好推出，並在不久的將來下水。它發文稱通常停泊於附近碼頭的浮船塢（floating dock）最近被移至建造車間的潛艇下水碼頭旁邊。這或表示有潛艇準備下水。