新冠疫苗｜輝瑞：1年內或需打第3劑

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-16 19:22

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述美國藥廠輝瑞（Pfizer）行政總裁布拉（Albert Bourla）稱，人們想就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）達至「完全的預防接種」（fully vaccinated），或需在注射疫苗後的12個月內注射到第3劑，此外可能需每年接種。

包括美國在內眾多國家都在討論是否需注射加強劑。研究人員尚未知道，在某人達至「完全的預防接種」後，究竟疫苗的保護力能維持多久。

美國首席科學官凱斯勒（David Kessler）15日稱，美國人應預期需再接種加強劑，以保障自己免受變種病毒感染。

輝瑞疫苗是美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的產品。

他的這番言論在4月15日公開，惟錄音日期是4月1日。他當天出席美國大型連鎖藥房營運商CVS Health活動並接受CNBC訪問。

他稱人們或需在注射疫苗後（包括首兩劑），12個月內再注射1支加強劑，以達成「完全的預防接種」。

他稱：「一個可能的情況是，可能需要在6個月至12個月之間的某個時間進行第三次注射，然後從那時起，每年重新接種，但所有這些事仍有待確認。（我）再說一次，病毒變種將起出關鍵作用。」

圖為4月14日美國邁阿密達德學院北校園的電子告示板，顯示校內接種中心只會為前來接種第二劑輝瑞疫苗的人注射。（AP）

美國藥廠強生（Johnson & Johnson）行政總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）2月曾說，人們或需每年進行接種新冠疫苗，就像打流感疫苗一樣。

輝瑞4月1日稱，疫苗的有效率為91%，以及在注射第二劑後，預防重症的新冠肺炎有效率逾95%。至於另一間美國藥廠莫德納（Moderna），它採用的技術與輝瑞相似，人們在注射後6個月仍是高度有效。