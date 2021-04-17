中法德氣候峰會率先登場　拜登40國峰會能領導誰？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-17 07:34

中國國家主席習近平4月16日在北京出席中法德領導人氣候視頻峰會。此次峰會的安排時間上非常之微妙。峰會前一天，北京才發布了此次視頻峰會的消息。

美國總統拜登（Joe Biden）4月22日至23日將召集全球40國領導人召開氣候視頻峰會。在美國主導的氣候峰會前一周，中法德氣候峰先登場，顯然是有意為之。

克里在訪華前已經敲定了多國領導人參加美國的氣候峰會，但中國頗顯低調，點擊大圖瀏覽：

並且，中法德領導人氣候視頻峰會舉行期間，美國總統氣候變化特使克里（John Kerry）正在訪華，此行的一個目的便是促成習近平參加拜登主導的視頻峰會。與積極出席中法德領導人視頻峰會不同，習近平目前尚未接受拜登的參會邀請。中國對法德和美國態度的不同非常之鮮明。

中法德的這種安排有着給拜登下馬威之意。

拜登舉辦氣候峰會，對內是兑現自己的競選承諾，對外，是藉此展現美國的全球號召力和領導力。特朗普（Donald Trump）政府時期退出巴黎氣候協議的單邊行動損傷了美國的國際形象，也讓外界懷疑美國對全球的影響力。拜登執政後便召開這樣的峰會，尤其是能讓中俄歐印等大國領導人參加，更能彰顯自己在全球氣候變化治理上的領導力。

對中國來説，拜登上台後依舊是以強硬的姿態對待中國，中美仍未走出特朗普時期的低谷。並且，中國認為自己是大國，可以「平視這個世界了」，是否為拜登「捧場」自然要拿捏一番。中國先與法德召開峰會是一種姿態，傳遞出的信息是，氣候峰會不是只有美國能召開，也不是美國想召開，各國便能「召之即來」。

拜登試圖重現美國全球領導力。（AP）

法德雖表現出了與美國修復關係的意願，但它們也不甘於完全配合美國。在過去幾年裏，法德在氣候問題上比較積極，尤其是法國，比如2020年，法國與聯合國等召開了氣候雄心峰會。按照中國外交部的説法，此次習近平參會是應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請，法國主導的意思不言自明。氣候變化已經成為各國展現全球治理能力的議題，更能體現大國形象。尋求「戰略自主」的法國和德國在面對美國時，也會借相關議題展現自己的獨立性。

拜登正在宣示「美國回來了」，但中法德另外舉辦一場視頻峰會釋放出的信號非常明確，美國不再是那個唯一，至少美國在氣候變化問題上的絕對領導力已經不復以往，中法德同樣也是有着全球影響力的國家。美國已經沒有資格再在這樣的議題上領導中法德。