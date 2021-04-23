日本防相指中國正在不顯眼處步步侵略　北京回應：信口開河

撰文： 何文翰 成依華 最後更新日期： 2021-04-23 21:30

日本防衛大臣岸信夫4月22日在演講時指中國正在不顯眼之處步步侵略，中國外交部發言人趙立堅4月23日回應時，批評有關言論完全是信口開河。

日本富士新聞網（FNN）報道，岸信夫在自民黨議員會議上發表演講時，他提到中國海警船在釣魚台（日方稱尖閣諸島）活動，又在東海、南海等地活動日趨頻繁，他稱「中國正在不顯眼的地方一步步侵略，最終目的是造成現狀全部改變。不能接受這樣的情形」。

岸信夫在提到台灣時表示「若台灣被赤化，情勢恐會發生嚴重變化。」他又重申，希望台海兩岸的問題可以和平解決。

圖為岸信夫（左）4月17日視察日本陸上自衛隊（Twitter@防衛省・自衛隊）

中國外交部發言人趙立堅4月23日回應指「這種言論完全是信口開河，極其不負責任。誤導輿論。」

他表示，中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，無論發展到什麽程度，永遠不稱霸不擴張。他又指，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法，是行使國家固有權利，並稱台灣問題純屬中國內部事務。

趙立堅又指，日本近代在亞洲四處侵略擴張，給包括中國在內的廣大受害國人民帶來深重災難，批評日方仍不願正視、反省侵略歷史，奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠重傷，不要在錯誤的道路上越走越遠。