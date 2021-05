撰文: 房伊媚 最後更新日期: 2021-05-02 21:03

中美關係並未因為美國新總統拜登(Joe Biden)上台而明顯緩和,而台海緊張以及美軍在南海與中國解放軍的互動,令「中美是否必有一戰」的討論又被炒熱。在此之際,美國軍方2名前成員3月出版小說,描寫中國與美國如何在2034年開戰。書中提及,兩國起初在南海近台灣的海域發生海戰,而中國暗中與伊朗和俄羅斯結盟。

小說的名字為《2034:下一次世界大戰的小說》(2034: A Novel of the Next World War)。它由美國退休海軍上將斯塔夫里迪(James Stavridis)和前海軍陸戰隊員、情報官員阿克曼(Elliot Ackerman)共同創作。

故事講述美軍驅逐艦2034年3月12日在南海進行例行自由航行巡邏時,被中國海軍擊沉。一架美軍F-35E閃電戰機同日在霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)上空飛行期間,被伊朗挾持。

書中稱,伊朗與中國的行動顯然是經過協調的,涉及使用強大的新型網絡武器,它們令美國船艦和戰機變得沒有防衛能力。因此,美國對美軍的信心嚴重受損,質疑美軍在戰略方面的卓越地位。