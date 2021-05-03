哈梅內伊不點名批評扎里夫錄音言論 　外界憂慮扎里夫去留

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-03 13:24

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在5月2日發表講話期間，不點名批評外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的錄音內容令人震驚，並形容這有如重複伊朗敵人的言論。外界擔憂扎里夫今後的境況及去留。

圖為2020年8月黎巴嫩巴卜達，扎里夫在總統府發言。（Reuters）

伊朗最高精神領袖哈梅內伊在講話中，不點名批評扎里夫的言論令人震驚。哈梅內伊指錄音中的部分內容，是重複伊朗敵人的言論。哈梅內伊表示伊朗外交部並非政策制定者，又稱作為官員說出那些言論是重大錯誤。

扎里夫同日在社交網頁上，就錄音泄漏向伊朗國民及已故革命衛隊聖域軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的家屬道歉。在哈梅內伊講話後，扎里夫再次在社交網頁上，就個人言論致歉。

扎里夫在2020年3月接受改革派經濟學家萊拉茲（Saeed Laylaz）訪問的錄音，在4月被總部設於英國倫敦的伊朗國際（Iran International）衛星新聞頻道公開。扎里夫在訪問中，批評革命衛隊經常與外交部方針背道而馳，又指責經常推翻外交部的決定。

分析指出事件反映伊朗外交部門與革命衛隊的分歧嚴重，及革命衛隊正影響着伊朗外交政策。同時反映扎里夫作為伊朗的溫和派，在為強硬派為首的軍方奔走的情況。外界憂慮面對國內壓力及哈梅內伊的批評，扎里夫今後的境況及去留。

不過亦有分析指出，扎里夫目前正積極參與伊朗核協議再談判，即使要被處分或調職亦不會在短期內執行。同時有關錄音流出可能會搏得國內溫和派支持者的同情，讓現任總理魯哈尼（Hassan Rouhani）在6月的大選中更有利。